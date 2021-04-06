歐盟藥品管理局（EMA）疫苗評估團隊主席卡瓦列里（Marco Cavaleri）表示，牛津/阿斯利康（AZ）疫苗與腦部出現血栓的個案有關連，但未詳述造成血栓的實際原因。

卡瓦列里接受意大利《訊使報》訪問時表示，「我的意見是我們可以說，很清楚地（血栓）與疫苗有關連，可是我們仍不知道甚麼引起這反應」，但堅持使用該疫苗的好處大於風險，只是需要對不同年齡層進行更仔細研究。

但EMA隨後發聲明，指轄下安全委員會「尚未對阿斯利康疫苗下定論」，又指預料今日或明日有正式宣佈。

阿斯利康疫苗效力近八成，售價低和較容易運送，曾被視為抗疫救星。可是，上月初歐洲多國陸續出現接種者患血栓致死的個案，患者較多是年輕女性，遂先後宣佈暫停為國民接種。後來歐盟指，歐洲經濟區內920萬接種者中只有44宗血栓報告，英國公佈只有零星同類個案，澄清這款疫苗安全和有效，未有證據顯示會增加患血栓的風險，該說法也獲WHO支持，部份國家隨即恢復使用。

許樹昌不建議港府購買

港府回應指，任何疫苗供應本港及為市民接種前，必須經過《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）的程序批准認可作緊急使用，到目前衞生署仍未收到阿斯利康就認可其疫苗提交的申請。政府顧問專家委員會成員許樹昌表示，本港已購入的兩款疫苗足以讓全港市民接種，不建議政府購買阿斯利康疫苗。

路透社/法新社