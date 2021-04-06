俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼出現呼吸道病徵，曾發高燒和咳嗽，並已進行武漢肺炎病毒檢測。人權組織要求立即釋放納瓦爾尼。

監倉疑爆發肺結核

44歲的納瓦爾尼早前指背部劇痛和雙腿麻痹，上周三開始絕食抗議獄方不給予他適切治療和藥物，以及不斷打斷他的睡眠。他前日稱其監倉疑爆發肺結核，三人已被送院，笑稱如他也染疫或是解脫，「如果我也有肺結核，或許我就不用再承受背痛和雙腳麻痹，真好」。他指獄方為他量體溫發現他發燒至38.1℃，又指自己劇烈咳嗽。

親政府報章引述獄方聲明指，納瓦爾尼被移送至病房並接受多項測試，包括武肺病毒檢測，又指他正接受「醫學監察」。他的律師就指相信該病房位於同一監獄內，又指他自入獄後已輕了13公斤。他的10名盟友仍被軟禁，他的團隊呼籲支持者在網上聲援，為示威作準備。國際特赦組織秘書長卡拉馬德已去信總統普京，指納瓦爾尼很可能會「慢慢死去」，要求他可立即就醫和獲釋。

納瓦爾尼支持者昨日到監獄外示威，要求當局給予他適當治療，警方嚴陣以待，在監獄大閘前設置路檢查站，又在100米外架設路障，之後有多人被捕。另外，68歲的普京前日簽署法案允許自己再連任多兩屆任期，亦即他在2024年第二屆任期屆滿後可再競續連任，最多可連任至2036年。已掌權逾20年的普京在去年修憲時提議重設其任期，同年7月獲公投大比數支持，國會上月通過法案。

路透社/法新社