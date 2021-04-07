根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.32億，全球死亡人數突破287萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,084萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55.6萬。巴西確診人數超過1,310萬，死亡人數超過33.6萬。印度確診人數超過1,268萬，死亡人數超過16.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等9國確診宗數均超越100萬大關。

國藥科興疫苗難防南非變種

《新英倫醫學雜誌》周二刊登的一項新研究顯示，Moderna武肺疫苗效力可持續至少半年。該雜誌刊登的另一研究報告，科學家量度接種中國國藥和科興疫苗的50人的抗體量，發現多人失去部分或全部預防感染南非變種病毒株的效力，但對英國變種毒株卻仍有防禦力。

巴西單日病亡首破4千

巴西單日病亡人數首次超越4,000，達4,195，事隔兩周又創新高。當地多區的醫療系統不是已經崩潰就是瀕臨不勝負荷邊緣。藥物及醫療用品短缺，當中包括供重症者用的喉管。面對危機，一向輕視疫情的總統博爾索納羅最近態度稍改，改組內閣，應對疫情。

有專家警告，巴西的病亡人數可能快將超越美國，形容巴西疫情就像生物版的日本福島核災，核反應堆觸發鏈鎖反應，一發不可收拾。

美本月19日前所有成年人可打疫苗

美國總統拜登周二宣佈，提前兩周，即在4月19日前讓所有成年人可接種疫苗。他同時警告，美國仍未脫離疫情險境，仍有大量工作要做。

美國首席傳染病專家福西亦警告，美國正處關鍵時刻，疫情仍然可能輕易反彈，指出美國人正處抗疫疲勞狀態。

加州州長紐瑟姆周二表示，如果武肺住院率穩定回落，而疫苗供應又足夠為所有成人注射的話，計劃6月15日全面重啟經濟。

加爆第三波疫情多倫多學校關閉

加拿大因為變種武肺毒株肆虐而爆發第三波疫情，安大略省近日每天新增逾3千宗，重症人數亦破紀錄，多倫多周三起關閉學校，學生改為網上學習。多倫多首席醫療主任狄維拉（Eileen de Villa）表示，多倫多疫情從未如此嚴峻，變種毒株增加傳染、患重症以至死亡的風險。

加拿大廣播公司周二晚引述多個消息人士，安省內閣已通過全省實施禁足令，所有非必要商店要關閉，食肆只准提供外賣。

法蘭西運動場變身疫苗接種中心

法國住院武肺患者突破3萬人，醫療系統壓力還在增加。法蘭西運動場周二變身疫苗接種中心。

運動場所在的巴黎北郊塞納-聖但尼省疫情嚴重，至少一半的疫苗劑量將分配給當地居民。疫苗接種中心啟用後，立即有很多民眾在現場排隊等待接種。

路透社／美聯社／中央社

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