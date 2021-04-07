緬甸軍方過去兩個月來持續血腥鎮壓抗爭者，在上月27日「建軍節」更大舉殺害民眾，包括當地一名年輕足球員。在軍事政變前，21歲的他一直追逐足球夢想，立志成為世界級足球員。可惜在示威浪潮中，這名年輕人犧牲了自己的生命。

奇波波年（Chit Bo Bo Nyein）上月27日與一大群年輕人在仰光示威，當他們接近示威者架設的路障時，突然被埋伏該處的數十名緬甸軍人攻擊，遭到開槍驅散。雖然大部份示威者成功逃離，但奇波波年與另一名14歲的少年中槍，該少年需接受腹部手術，而奇波波年更痛失性命。

子彈擊中身軀右方，穿過肋骨，結束了奇波波年短暫的生命。其兄弟昂哥哥藻（Aung Ko Ko Zaw）說：「他們（軍人）把槍放上由示威者堆疊的沙包，瞄準人們開槍。我對兄弟被殺感到很傷心，但也為他犧牲性命感到驕傲。」

以曼聯普巴為偶像 緬甸球隊教練嘆可惜

奇波波年15歲立志追逐足球夢，希望像其偶像曼聯球星普巴一樣成為世界級足球員。昂哥哥藻說：「他喜歡像普巴般踢球，模仿普巴的風格，甚至是他的髮型。有些他的相片，他很有活力。」

奇波波年是當地球隊漢達瓦底聯（Hanthawaddy United FC）的U21（21歲以下）球員，也是球隊的隊長。球隊教練奇哥哥（Chit Ko Ko）指出，奇波波年的死是球隊的損失，也是緬甸足球的損失。

軍方在過去兩個月來的鎮壓已導致至少500人死亡，昂哥哥藻續指：「我見到他們（軍人）時氣憤得發抖。問題在於我們無能力報復，我只是祈禱他們會盡快輸掉，這不僅關乎我兄弟的生命，我討厭看到任何人死在這些人手上。」

緬甸《今日緬甸》

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