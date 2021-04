香港政府有意收緊公司查冊限制,禁止公眾查閱公司董事的身份證號碼及住址。有關注中港事務的專欄作者周三在彭博社發表評論文章,形容相關修例屬於倒退,恐會助長貪污及詐騙,批評港府無視傳媒、法律專家及商界意見,損害香港社會利益。

專欄作者Matthew Brooker以《香港再次自行製造身份危機》(Hong Kong Is Giving Itself Another Identity Crisis)為題撰文,指出香港社會各界都反對政府收緊查冊,香港律師會早在2010年回應港府諮詢時,已促請繼續容許查閱公司董事的完全身份證號碼;投資者亦指出香港的公司查冊制度,有助保持政府和企業透明和問責。

即使是政府2009年發表的諮詢文件,亦承認限制公眾取得董事身份證號碼將妨礙識別董事身份,造成詐騙及壞賬,即使只遮蔽部分身份證號碼,也會遇上董事同名的問題。然而,港府日前再次推動修改查冊規定時,親自推翻上述說法,宣稱即使只有身份證號碼字母及首3個數字,已足以識別董事身份,獨立股評人David Webb直指這說法不可信。

批港府施政與「透明」背道而馳

文章指出,容許查閱董事身份對於國際金融中心地位非常重要,招股保薦人、銀行以至顧問都需要核實交易對象的身份,並追查對方的交易記錄和潛在利益衝突方,才能進行交易,而在洗黑錢法例越趨嚴格下,無法進行有效誠信查核亦可能導致企業誤墮法網。另一方面,傳媒亦可運用查冊資料揭露社會問題,並要求官員問責。

文章形容「透明度」與誠信、負責任和良好管治密不可分,港府施政卻與此背道而馳,而在查冊規例一事上,港府2013年本來已基於公眾反對而擱置修例,但只是「暫緩」,留下尾巴重提修訂。

阻止起底理據薄弱

港府今次提出修例的理由,是近年涉及「起底」和濫用個人資料的個案增多。但文章形容理據薄弱,指出當年港府首次提出修訂時同樣以私隱為理由,但連公司註冊處前處長鍾悟思(Gordon Jones)亦指,他任職公司註冊處長14年間,從沒接到涉及侵犯私隱的投訴,反對限制查冊。

港府又以英國及澳洲有同類法例作收緊查冊的理據,但英國的公司註冊資料涉及生日等更多私隱,且當地亦有其他公開、透明的資訊渠道。文章指出,政府其實有其他方法應對私隱問題,但如今收緊查冊,得益只會是那些「不想其活動曝光」的中國大陸官員及騙徒。

文章亦重提中國已故領導人鄧小平對「愛國者」的見解,指鄧曾表示愛國者不會希望損害香港繁榮穩定,北京亦以「愛國者治港」名義排斥所有反對派,港府卻推出明顯不符合香港經濟和社會利益的收緊查冊措施,「實在值得討論港府本身是否愛國者」。

彭博社

