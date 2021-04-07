伊朗核協議締約國在奧地利維也納舉行會議之際，一艘相信是伊朗革命衞隊使用的船隻周二在也門對出紅海海域遇襲，襲擊懷疑是由以色列發動。

伊朗外交部發言人哈蒂布扎德（Said Khatibzadeh）周三證實，貨輪「薩維茲號」（Saviz）當地時間周二清晨6時在也門對出紅海海域遇襲「爆炸」，船身受到輕微損壞，並無人受傷，伊朗政府已就事件展開調查。伊朗半官媒塔斯尼姆通訊社（Tasnim）周二晚率先報道事件，稱「薩維茲號」遭磁性水雷（magnetic mines），但沒有提及由誰發動襲擊。

美國《紐約時報》引述美國官員消息報道，以色列曾告知美國對「薩維茲號」發動攻擊，報復伊朗早前攻擊以色列船隻。以色列官員拒絕就報道回應。

美軍中央司令部發聲明指「留意到傳媒報道紅海牽涉薩維茲號的事件」，「我們可確認沒有美軍牽涉在內，我們沒有進一步消息提供」。

專家指船隻為也門胡塞提供武器

「薩維茲號」由與政府有聯繫的伊朗伊斯蘭共和國航運公司（Islamic Republic of Iran Shipping Lines）擁有，2016年底起長期駐紮在紅海。西方國家及聯合國專家都認為，伊朗藉著「薩維茲號」向也門胡塞運動（Houthi movement）組織提供武器及作出支援，即使在胡塞組織成員的武器中發現與德黑蘭有關連，但伊朗政府一直否認，強調「薩維茲號」只是商船，船隻長駐紅海旨在協助打擊海盜。

路透社/法新社／美聯社

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