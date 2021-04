美國總統拜登的兒子亨特(Hunter Biden)推出自傳,又接受英國廣播公司(BBC)和美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問,大談過往經歷,除了私生活,也觸及在烏克蘭能源企業Burisma任職董事一事,令外界再次關注他和父親拜登可能涉嫌有利益衝突的事宜。事實上,自從《紐約郵報》去年10月爆出亨特大量私人電郵內容,顯示他與中國、烏克蘭關係可能過度密切,並讓外界質疑拜登以謊話掩飾擔任副總統時的個人利益衝突。美國司法部仍在就此調查,而本文將概括美國傳媒披露有關亨特與中國、烏克蘭的瓜葛。

亨特正被司法部調查稅務問題,並已收到傳票索取20多個實體的資料,包括烏克蘭Burisma能源公司,以及亨特的中國商業往來及其他財務交易。司法部長加蘭(Merrick Garland)強調,不會跟拜登討論案情或調查進展。

拜登掌華府對烏政策時 亨特代為引見烏企高層

綜合《紐約郵報》和霍士新聞報道,拜登在2014年仍是時任美國副總統兼美國對烏克蘭政策的領導人物,曾在當年4月訪問烏克蘭,與烏克蘭時任總理亞采紐克(Arseny Yatsenyuk)舉行聯合記者會。根據亨特電郵紀錄顯示,在記者會舉行前一星期,他與烏克蘭天然氣公司Burisma,就出任董事一職的薪金進行談判,索取每月酬金2.5萬美元(約19.3萬港元)。亨特要求Burisma在父親拜登宣佈外訪前定好條件,電郵中以「我的人」(my guys)的代號來稱呼父親。電郵沒有交代亨特的要求是否得嚐所願,但亨特2019年4月離開Burisma董事局,有未經證實消息指其月薪達5萬美元。

2014年5月,Burisma第三號人物、董事局顧問波扎爾斯基(Vadym Pozharskyi)發電郵給亨特,要求對方解釋打算如何代表公司「使用自己的影響力」;翌年4月17日,波扎爾斯基發電郵感謝亨特邀請他到首都華盛頓,並介紹拜登給他認識。

在波扎爾斯基發信後不足8個月,拜登向烏克蘭政府施壓,要求撤換時任烏克蘭檢察總長索金(Viktor Shokin),否則美國將押後提供一筆10億元貸款。當時,索金正調查有關Burisma的貪污、洗黑錢和逃稅案。前總統特朗普及支持者批評拜登向烏克蘭政府施壓要求撤換索金。

與中國華信能源葉簡明合作 為何志平作法律顧問

2017年5月13日,國際顧問公司J2cR人員吉利亞(James Gilliar)發電郵給亨特,標題為「期望待遇」(Expectations),商討涉及中國華信能源公司的合作。電郵指出,將會成立一間新公司,視乎與華信能源的協議,亨特將成為新公司主席或副主席(Chair / Vice Chair);另外,80%股份由四人平分,其中一人代號為「H」,《紐約郵報》認為這是指亨特。

2017年8月2日,亨特向華信旗下在香港的金輝集團(Kam Fei Group)時任財務總監董功文(Gongwen Dong)發電郵,表示他在邁阿密與華信能源董事長葉簡明會面,洽談3年期顧問合約,要求每年向華信能源收取1,000萬美元介紹費。電郵指,葉簡明在會面後提出「加碼」,表示可以與亨特成立公司,雙方各持一半股份。亨特形容,新協議更具持續性和有利可圖(much more lasting and lucrative),對他及其家族也更為有趣(so much more interesting to me and my family)。

硬碟內也發現一封在2017年9月執行的律師委任信(Attorney Engagement Letter),內容顯示,華信能源屬下中華能源基金會秘書長何志平,同意向亨特支付100萬元費用,作為其擔任美國法律顧問費。

霍士新聞引述亨特2017年的電郵記錄,顯示亨特稱呼中國商人葉簡明為「我的夥伴」(my partner),而亨特、拜登和拜登妻子吉爾亦曾經與葉簡明的代理人共用辦公室,情況跟拜登過去一直聲稱「與亨特的商業來往沒關係」的說法有出入。

另外,亨特被指於2013年隨當時訪華的副總統拜登乘「空軍二號」專機到北京,與投資銀行家李祥生(Jonathan Li)會面。亨特向《紐約郵報》聲指自己只是與李喝咖啡,但亨特隨後加入了上海渤海華美公司的董事會,並持股10%,李祥生則是公司行政總裁。美國傳媒報道,渤海華美公司獲中國最大的國有銀行及地區政府支持。亨特2020年4月辭任渤海華美董事會成員,但根據公司的報告,他到今年7月仍持有該10%股份。

英國廣播公司/《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!