歐洲藥物管理局（EMA）有專家周二指牛津／阿斯利康（AstraZeneca）武漢肺炎疫苗與腦血栓有關後，牛津大學表示已經叫停疫苗的兒童臨床測試。

牛津強調測試沒有安全顧慮，但會等候英國藥物監管機構「藥物及醫療產品監管署」（MHRA）的調查結果。

歐洲多國上月初陸續出現接種者患血栓致死的個案，患者較多是年輕女性，多國一度暫停為國民接種，其後限制接種者年齡。

MHRA日前證實收到30宗接種阿斯利康後出現罕見血栓報告、至少7人死亡，正調查這些個案與疫苗的關係。

EMA疫苗評估團隊主席卡瓦列里（Marco Cavaleri）周二較早時接受意大利《訊使報》訪問時表示，阿斯利康疫苗與腦血栓明顯有關。EMA隨後發聲明，指轄下安全委員會「仍在檢查數據，未有定論」。

世界衞生組織周二表示，阿斯利康疫苗好處仍然大於風險。

法新社

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