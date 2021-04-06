（北美通訊）美國針對亞裔社區的仇恨滋擾事件持續發生。俄亥俄州辛辛那提市（Cincinnati）一間中餐廳，近月不斷接到假訂單電話，使餐廳蒙受大量損失；在餐廳東主致電追問後，對方堅稱打錯電話，並暗示中國人吃狗肉，予以譏諷。

Yvonne Low和丈夫Joe於2013年，在鄰近辛辛那提大學（University of Cincinnati）的Clifton Heights開設中餐兼馬來西亞餐館宴和樓Tea ‘N’ Bowl。疫情下，大學維持遙距教學，餐廳客源大減，為了開源轉攻外賣生意。

今年春季起，宴和樓接到的假訂單湧現。Yvonne表示，他們收到的外賣自取訂單，金額一般較大，對方承諾到餐廳自取食物時付款，但最終不知所蹤，使餐廳在時間、金錢和食材上，皆蒙受損失。Yvonne指，她事後按照訂單電話號碼致電追問，但對方會堅稱她打錯電話，甚至譏笑她說「我們不會吃狗！」

Yvonne感到自己被踐踏，在辛辛那提不受歡迎，亦擔心子女因此覺得低人一等，曾思考應否結束生意，「人們這麼憎恨我們，我不知道應否做下去。」她表示，自己身處馬來西亞的母親亦很擔心其安危，認同結束生意是上策，但為了員工，她決定守業多一段時間，「他們需要我們，我們已經一同工作很長時間，我不能讓他們就這麼走。」

在辛辛那提有兩間門市的中餐館Oriental Wok，上月中在Facebook表示，過去一年感到針對亞裔的仇恨暴力正在升級，「我們家和汽車被掟雞蛋；我們每天都收到電話，叫我們返回中國；我們每晚都會護送員工上車，確保他們安全。」 Oriental Wok表示，在同一時間，餐廳亦收到很多支持，對此表示感激。

在2020年，美國民間非牟利組織「美籍亞裔公平促進會」（Asian Americans Advancing Justice）共接獲3,000宗針對亞裔的仇恨案件報案，數字較過去兩年總和增加超過6倍。

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