朝鮮勞動黨周二在平壤召開第六次支部書記大會，黨總書記金正恩致開幕辭，強調北韓正處於「需要克服史無前例的很多挑戰的極為困難環境中」，要求與會的一萬名黨基層書記、幹部、責任書記，「貫徹落實黨的代表大會決議」。

金正恩說：「要在國計民生等所有領域帶來看得見摸得着的變化和發展，推動朝鮮式社會主義事業更上一層樓的黨的代表大會這一決議能否得到執行，取決於黨的基層組織——黨支部的作用如何，而黨支部的戰鬥力又取決於支部書記如何發揮作用。」

今年1月初，金正恩在全國黨大會上罕有承認上個五年經濟計畫幾乎是一事無成，除了歸咎於國際制裁和天災疫情，他亦批判幹部執行不力。事隔三個月，金正恩再召開黨支部書記大會，顯然是想再次提醒黨基層，必須抓緊黨中央對新五年計畫的要求。

向世衞報告無確診武肺病例

另外，平壤繼續向世衞報告，境內未有發現任何武漢肺炎病例，世衞駐北韓代表薩爾瓦多透露，北韓聲稱由疫情爆發至本月初，合共對23,121人進行檢測，結果全為陰性。

《勞動新聞》/ 美聯社

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