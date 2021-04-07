泰僧洞穴禪修被洪水圍困

泰國一名僧人數天前到彭世洛府（Phitsanulok）一個洞穴禪修，豈料遇到洪水圍困，當局周二獲當地居民通報後展開行動，終於當地周三早上11時30分（香港下午12時30分）把該名僧人成功救出。

遇險僧人是46歲的帕拉（Phra Ajarn Manas），上周六進入洞穴禪修。可是，當地周日下了一場非季節性的暴雨，並持續至周二，令帕拉身處的洞穴有部份被淹沒。搜救過程亦一度因水位上升而受阻，幸好最終成功將他救出。

泰國有人被水困於洞穴，令人聯想到3年前的同類事件。當時12名「野豬足球隊」少年球員及其教練因暴雨被困山洞多日後，終獲救援隊全部救出。

澳前總理被誤當Uber司機

被形容「中國通」的陸克文（Kevin Rudd）曾於2007年至2010年擔任澳洲總理，但距今已經超過10年。他在周二更被一群醉酒年輕人誤認是Uber司機，但有趣是，陸克文竟然照樣開車送他們往目的地，直至途中才有人認出他是前總理。

這宗趣事由陸克文的女兒陸杰喜（Jessica Rudd）在Twitter分享，當時他們到昆士蘭州一間餐廳，她先在門口下車，陸克文則去找車位。但她下車後看到有人登上了父親的車，起初還以為「車有相似」，但仔細一看原來真的是父親的車。

陸克文當時曾經向這群年青人表明自己不是Uber司機，對方卻說願意付錢，他竟然答應，並在車程一半被這群年輕人認出。陸克文之後也在Twitter證實確有其事，還說他們當時已因下大雨而變「落湯雞」，自己只是做好事，希望他們玩得開心。

英國巴克萊總行在氣候示威被砸

英國環保組織「反抗滅絶」（Extinction Rebellion）近期發起針對銀行的示威，以示不滿金融機構助長全球氣候暖化。有成員周三用錘子砸破巴克萊銀行倫敦總部的玻璃門窗，並貼上抗議標語。

組織指出，由於巴克萊持續投資活動，直接導致全球氣候和生態面臨緊急狀態，因此決定採取這些「非暴力」的行動。有成員表示，外界或許不會喜歡這種行動，但強調此舉只是為了警惕民眾，「破碎的窗戶遠比破碎的未來好」。

該組織上周也曾經對英倫銀行發動示威行動，向該行潑黑色漆油。

路透社/德新社/澳洲SBS電視台

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