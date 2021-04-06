北韓官方不時發出譴責西方國家的聲明，採用的措辭自成一家，正如上月最高領導人金正恩胞妹金與正反擊國際社會批評北韓試射導彈時，形容南韓總統文在寅是「由美國養的鸚鵡」。原來這種風格是由數百名經反覆培訓的「具文學修養精英」絞盡腦汁創作。

北韓還有其他精彩罵人「傑作」，美國前總統特朗普被侮辱成「要用棍無情毆斃的瘋子」，而日本前首相安倍晉三也曾被罵作「威脅和平的武士後裔」。

單計外務省有20名寫手負責撰文

各個北韓政府機關均設有專屬的寫作部門，專家指金與正的「由美國養的鸚鵡」措辭，應該是由負責對外通訊的統一戰線部撰寫。該部主要職責，是負責應對南韓部門的「祖國和平統一委員會」的通訊。

北韓外務省亦有專屬的寫作部門「9局」，據悉約有20名寫手負責撰文，而軍方相關聲明是由偵察總局屬下的戰略企劃部門負責，有傳該部門的相關人員多達100人。當然最終審批這些聲明的人是金正恩，獲批准後以各個部門或官員的名義發佈。

具有「文學修養的精英」撰稿

寫作專業部門的招攬對象主要是來自金日成綜合大學語文部，又或金亨稷師範大學作家培訓班的文學精英。大學其中有一課是「寫作方法」，例如教授說出「韓美兩國聯合軍演團隊精神已經開始」的報道，學生要改寫成一頁左右的宣傳文章。

有學生曾寫出「聽說南韓農田的青蛙很早就來到地面，這是因為被軍演中的坦克嚇跑出來」，出身自北韓的專家指這種「新穎又有文學性」的修辭會令他們取得高分，如果是為政府部門撰文，寫出這種激進及奇特的宣傳文章將有助他在黨內步步高升。

南韓《朝鮮日報》

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