新西蘭和澳洲昨日宣佈，本月19日起與澳洲展開毋須隔離檢疫的旅遊氣泡，形容計劃「世界領先」。當地旅遊業預料，計劃能在今年帶來10億紐元（54.7億港元）經濟收益。

莫里森：邁向正常首步

新西蘭總理阿德恩指，旅客必須在起飛前14日的病毒檢測呈陰性，而且沒有前往過其他國家，才可在入境後免隔離，在機上必須佩戴口罩，如有傷風感冒症狀則不准上機；機組人員只能曾在低風險航線工作。

她亦警告，一旦澳洲再爆發本地感染，會禁止其部份地區的航班。她籲澳洲旅客把握機會：「這裏是可讓你帶家人來旅遊的安全地方。」澳洲總理莫里森形容，協議是「逐步邁向正常的第一步」。

新西蘭航空、澳洲航空隨即宣佈將增加澳紐航班至疫情前的逾70%；維珍澳洲航空則表示，未來五個月只能夠提供少量前往昆士蘭的航班。新西蘭官方數據指，前年有150萬來自澳洲的旅客，佔國際旅客的40%，帶來27億紐元（147.7億港元）經濟收益。總理阿德恩預料，旅遊氣泡開始後直至2022年初，澳洲旅客可重回前年的80%。

澳紐兩國處理武肺疫情備受外界讚賞，去年3月起已封關，其後澳洲部份省免隔離新西蘭旅客。

澳洲至今錄得近3萬確診、909宗死亡個案；新西蘭則有2,100宗確診、26宗死亡個案。

路透社/法新社/美聯社