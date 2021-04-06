約旦王室內鬥風暴變化急速。被指勾結外國勢力陰謀令國家不穩的前王儲哈姆扎（Hamzah bin Hussein），前天剛表明不會聽從軍方命令，同日就接受王室調解，並簽署信件稱會效忠王兄和任由處置。約旦昨日又禁國內傳媒報道哈姆扎的任何事，似為維穩將事件急速降溫。

約旦王室前天宣佈，國王阿卜杜拉二世派出亦曾是王儲的王叔哈桑調解事件。調解在哈桑家中舉行，哈姆扎親弟哈希姆和三名堂親都有參與。事後王室發表哈姆扎簽署的聲明，指「國家利益高於一切」，「鑑於過去兩天事態發展，我將自己交託到國王殿下手上」，承諾擁護憲法，「永遠是國王殿下和他王儲的支持者」。

王室稱本屬家事

王室亦發佈屬哈姆扎親信的專業調解員達赫蘭的聲明，指調解成功，將快有解決方案，並稱「這次令人遺憾的事件，是由一名保安高官的笨拙行動和一名政府官員表達不當引起，這本應是家事」。他指調解亦是「壓力閥」，阿卜杜拉利用這機會團結王室，並稱哈姆扎可在氣候行動方面多作貢獻。

哈姆扎近日多次透過國際傳媒傳話，上周六指他遭軍隊參謀總長胡奈提軟禁，前天指他不會聽從軍方命令中止跟外界接觸。副首相兼外相薩法迪周日指，當局搗破了哈姆扎勾結「外國勢力」威脅國家安全的陰謀，並已拘捕16人。

有美國前官員指，所謂陰謀是企圖發起有部落支持的大規模示威浪潮。薩法迪未言明所涉外國勢力，但指有「跟外國情報機關有聯繫的人」，提出助哈姆扎妻子出國。聲稱是哈姆扎好友的以色列人沙波斯尼克，承認他提出讓哈姆扎妻兒到他歐洲的家，但否認自己為任何情報機構工作。

沙地重申支持阿卜杜拉

昨天有相信是胡奈提上周六登門時錄音，在網上流出，當中胡奈提指哈姆扎行動受限制，是因對方跟一些「開始說得太多」的人會面，哈姆扎怒斥對方威脅他，並質問：「政府表現差是因為我？」

約旦檢察總長隨即宣佈，有關哈姆扎和其他人的調查仍在進行，禁止國內所有傳媒和社交媒體發放有關這調查的所有資料，包括照片和片段。

哈姆扎是阿卜杜拉的同父異母弟弟，阿卜杜拉1999年登基時，原按先王遺願立哈姆扎為王儲，五年後卻改立自己兒子侯賽因。這次內鬥公開引起區內各國關注，沙地阿拉伯國王薩勒曼昨重申支持阿卜杜拉。

美聯社/法新社/路透社