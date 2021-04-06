美國明尼阿波利斯市警察跪殺疑犯案續審，案發後解僱了被告喬文（Derek Chauvin）的市警察總長阿拉東多（Medaria Arradondo）前日出庭，指證對方當時把俯卧在地的黑人男子弗洛伊德雙手銬在背後，再向沒有能力反抗的他施以跪壓，是違反警方政策。

非訓練項目 違道德價值

「這做法絕不是政策所容許的，也不是我們的訓練項目，幾乎肯定不容於我們的道德及價值觀。」這位明尼阿波利斯市警隊首位黑人一哥又說：「弗洛伊德先生停止反抗，及後陷入困境，嘗試以說話表達時，（跪壓）便應該停止。」

去年5月，白人警員喬文在疑行使假鈔案中拘捕有刑事案底的弗洛伊德時，被拍到單膝跪壓對方頸部逾九分鐘，其間弗洛伊德多次呼喊「無法呼吸」後不省人事，送院證實不治。事件觸發全美50個州爆發種族騷亂。

喬文否認謀殺或誤殺，堅持弗洛伊德是死於吸毒，他只是依照警隊平日訓練去制服弗洛伊德。不過，主管訓練工作的市警察幫辦布萊克威爾出庭否認此講法，批評跪壓頸部不恰當，「我不清楚那是甚麼即興的動作，這不是我們所教的」。

另外，當日搶救弗洛伊德的醫生朗根費爾德在庭上表示，弗洛伊德心臟停頓極可能是缺氧造成，但辯方律師質問有沒有藥物可導致人體缺氧時，朗根費爾德坦言在弗洛伊德體內驗出的毒品芬太尼及安非他命亦有這個可能。

法新社/ 美聯社