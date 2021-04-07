西方多國指摘中國在新疆奴役維吾爾人，在新疆以人手採摘棉花，引起多個國際品牌抵制新疆棉花。但美媒揭發，國際奧委會早在2019年已跟中國企業恒源祥（Hengyuanxiang）簽訂合約，供應2021年東京奧運及2022年北京冬季奧運的制服。恒源祥在新疆設有工廠，且多項產品表明採用新疆棉花，引發爭議。不過，國際奧委會卻以政治中立為由逃避問題。

國際奧委會2019年9月與恒源祥簽約，後者將為國際奧委會官員和職員生產制服。恒源祥被指與中國奧委會關係密切，2008年曾贊助北京奧運，恒源祥在網購平台淘寶和京東上，亦標榜多項產品以新疆棉花製造。另外，恒源祥也監督多間外判工廠，其中一間工廠位於新疆。

勞工權益關注團體「Worker Rights Consortium」策略研究總監克里奇斯（Penelope Kyritsis）指，奧運不應跟在新疆進行生產的企業有任何關連，批評恒源祥不但在新疆設廠，更以新疆棉花作招徠，行為不道德。克里奇斯形容，現時世人都醒覺新疆發生的恐怖事情，國際奧委會卻視若無睹。國際組織「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，簡稱BCI）去年10月已宣佈撤出新疆。

奧委會：無權改變主權國政治

國際奧委會回應指，恒源祥已向奧委會提交證明文件，顯示奧委會制服所用棉花是在中國以外的地區生產，強調奧委會支持人權，但會對所有政治議題保持中立，也無權改變一個主權國家的法律和政治制度。恒源祥和淘寶都沒回應傳媒查詢。

美國網媒Axios指出，中國供應鏈並不透明，外人難以得悉特定貨品是否來自強制勞動的工廠，國際奧委會也沒交代恒源祥的證明文件是由甚麼機構發出，亦沒提供證明文件副本作參考。

國際奧委會近期亦捲入涉及新疆的爭議，世界維吾爾代表大會等多個團體去年更去信奧委會，批評會方未有理會中國政府大量而有系統的侵犯人權行為，並讓北京主辦2022年冬奧。

美國網媒Axios

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