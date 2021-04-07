美國前總統特朗普卸任後的最新辦公室首次曝光，特朗普高級顧問米勒（Stephen Miller）上載特朗普辦公室的最新照片，可見他身處佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago），他坐在辦公桌前，猶似是仿製白宮橢圓形辦公室的堅毅桌（Resolute Desk）。而照片中除了他身後的特朗普銅像，原來還暗藏彩蛋。

特朗普高級顧問米勒（Stephen Miller）周一上載特朗普的最新照片，寫上「剛與特朗普總統有過了不起的會面」。相中可見，特朗普所用的辦公桌，猶如他任總統時白宮橢圓形辦公室的堅毅桌。桌上放有一副眼鏡、一份打開的《華爾街日報》、建造美墨邊境圍牆的紀念品。

網民以特朗普新相玩「找錯處」

特朗普身後牆上左右兩邊位置，分別掛上俗稱「總統山」拉什莫爾山（Mount Rushmore）、以及空軍一號飛越華府上空的兩幅照片。至於他身後兩張桌子，放上特朗普的私人照片，還有他自己的銅像。

有趣的是，照片經米勒發佈後，網民猶如以此玩「找錯處」，更發現當中的隱藏彩蛋。就是在辦公桌電話後的位置，嘗試隱藏了一個有紅色招紙的玻璃瓶，外界估計這是特朗普愛飲的健怡可樂。

特朗普與妻子梅拉妮婭上周一推出最新自家網站「45office.com」，作為與支持者繼續接觸的渠道，支持者可通過網站向特朗普或梅拉妮婭留言、邀請二人出席活動，或邀請二人為支持者寫賀卡。

英國《每日鏡報》/《每日郵報》

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