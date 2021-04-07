「我不屬於一個政府，我是屬於一個家庭的。」美國總統拜登的兒子亨特（Hunter Biden）日前接受英國廣播公司（BBC）訪問時，這樣回應有關他的各項新聞，又接受BBC及美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問娓娓道來自己的人生經歷，回應各項質疑，揚言自己的人生「不是小報」，冀坦然回應酗酒、濫藥以及克服這些問題的經歷可為同路人帶來希望，他又回應早年在烏克蘭能源企業Burisma任職董事一事，稱有信心最終會獲證明清白。

稱拜登從黑暗拯救他 「這是希望的故事」

近日亨特推出自傳《美麗事物》（Beautiful Things）自爆早年吸毒及搭上大嫂等事件，其實在去年美國總統大選期間，共和黨候選人特朗普曾公開提出亨特的私生活問題，亨特指當時他與拜登都只是憑直覺回應，決定由衷地分享經歷，冀給遭遇同樣問題的人希望，他憶述當時向拜登表示：「爸爸，你知道這是我們的故事，這是愛的故事、這是希望的故事，這是很多人正經歷的事，就讓我們真誠地談論這事，這可讓美國人有共鳴……這不是政治計算，是從心出發」。

「哀傷會令你做出很怪誕的事」

亨特再次談到其私生活，指母親和妹妹1972年車禍去世影響甚深，「所有上癮都是因為欠缺了一些甚麼，人們感到有需要填補……其實沒東西能填補它，你只會感到麻木」。而亨特的大哥博歐（Beau Biden）2015年患癌逝世，更令他墮進黑暗：「我的哥哥死了，我也跟妻子分居，我只獨居在大廈，只想飲酒『飲到死』。這很可怕，哀傷會令你做出很怪誕的事，而加上各種上癮以後，這真的很難克服」。

亨特指，雖然其私生活屢次成為小報報道對象，但認為很多人也有酗酒及濫藥經歷，希望他的故事能惹同路人共鳴，「我認為人們看到拜登家發生的事，也會代入自己的家庭，人們會看到失去摯親的悲痛，也會看到愛與真誠。我認為大家會看到我們跟其他家庭沒多大分別」。亨特形容自己正克服酗酒及濫藥，稱這些問題永遠是他的一部分，但很多曾經有上癮問題的人仍然可成就「了不起、偉大的事」，希望社會正視酗酒、濫藥等問題，應把它們視為精神疾病好好處理，而不單單是個人道德問題。

認因家族身份獲得機會

美國司法部現時正調查亨特，暫未提出任何控罪，國務院官員則指，由於拜登2015年時仍是副總統，亨特在Burisma的工作可能構成利益衝突。共和黨參議員去年的調查曾指，亨特任職Burisma是有問題，拜登的家人亦憑藉拜登當時任職副總統獲得利益，但沒證據顯示美國外交政策受此影響。亨特表示會配合司法部調查，「100%」有信心會獲洗脫嫌疑。

亨特形容在Burisma的工作造成不良觀感，自己起初沒有注意，承認這令人難以置信，又指Burisma當初是因為其身份才聘用他。亨特承認拜登的身份讓他獲得其他人沒有的機會，但指這「既是好處、又是負擔」。亨特又指拜登雖然四年後已屆82歲高齡，但「身體和心境都比我更年輕」，似是暗示拜登可能角逐連任。

英國廣播公司

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