印尼及東帝汶日前遭受熱帶氣旋吹襲，導致當地至少119人死亡，仍有很多民眾失蹤，失去家園的更是不計其數。有災民憶述洪水來襲之時，他和妻兒正在家中睡覺，驚醒後看著女兒被湍急的洪水沖走，不幸成為今次天災的死者之一。

位於帝汶島北面的阿多納拉島（Adonara）是印尼最嚴重的受災地區之一，當局尋回60具遺體，但仍有12人下落不明。阿多納拉島人口約12.5萬，沒有醫院及機場，對外交通只靠船隻。當局目前使用直升機運載傷者到另一城市，以及為災民提供庇護所。

島上60歲居民蘇根（Sugeng）不只流離失所，還遭受喪女之痛。他憶述，當時一家人在家中熟睡，突然聽到有人大叫「洪水」，於是跟妻子一起逃到外面，可是20歲女兒英德里（Indri）未能逃離。蘇根說：「她嘗試抓住櫥櫃，但水流太強令她脫手。」蘇根後來在海灘尋回英德里的屍體，「昨天我將女兒埋葬了......我很沮喪」。

災民縱保命 卻要面對生活問題

61歲婦人胡基（Elisabet Lena Huki）跟丈夫、年邁父母、子女和孫子一起暫住在當地政府辦公室。她雖然在事發時跟家人平安脫險，但她視為兒子的33歲侄子耶利米斯（Yeremias）卻失蹤，令她十分擔心，「即使是屍體我也希望找到他」。

縱使逃出鬼門關，胡基一家如今也要面對生活上的難題，因為他們身無分文，隨身只得一些衣服。胡基還透露：「我年老的父母需要尿布，但商店沒有開門。我們已筋疲力竭，我不去想財產了，我只想我的家人有臨時居所。」

法新社/美聯社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !