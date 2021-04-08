緬甸軍方清算異己的行動持續，緬甸駐英國大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）周三無法再進入大使館，據報使館工作改與軍方關係密切的副手代替，使館內最少7名人也疑被禁錮。覺扎敏形容大使館如同出現另一次政變，英國外相藍韜文就批評緬軍行為「霸道」。

覺扎敏在2月政變後曾公開要求釋放國務資政昂山素姬及總統溫敏，曾獲藍韜文讚揚有勇氣和愛國，但亦因此與軍方關係惡化。覺扎敏周三發現他無法再進入大使館，且苦候數小時仍未解決，他在館外接受傳媒訪問時，形容自己被人「鎖在外面」，又透露軍方已告知他已不再是緬甸的代表。

被困者傳包括兒童

路透社稱，使館大權已交由副大使奇溫（Chit Win）接手，據報所有職員被要求離開，但最少7人仍在使館內，包括一名兒童。美國傳媒曾嘗試致電及發電郵至大使館，但無人回應。緬甸軍方控制的電視台表示，覺扎敏未有履行職責，已下令召回他，在外交部另派官職。

消息人士指，大使館職員在軍方行動前並不知情，但官員在覺扎敏早前表態支持昂山素姬後，已料到終有一天會發生類似事件。英國外交部指正了解緬甸大使館的情況，現場則有數十人聚集聲援覺扎敏，警員接報到場戒備，並警告聚集人士已違反疫情限聚令。

除了覺扎敏，緬甸駐聯合國大使覺莫吞（Kyaw Moe Tun）早前在聯合國會議上，促請國際社會盡一切努力協助緬甸重建文人統治，同樣招致軍方不滿，要求覺莫吞離職並自己任命新大使，但覺莫吞拒絕辭職，聯合國亦未承認軍方提名的新大使。

美國有線新聞網絡/英國廣播公司/路透社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !