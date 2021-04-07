24位來自歐洲、美國、澳洲、日本的國際科學家和研究員周三發表公開信，指世界衞生組織與中國聯合疫情源頭調查報告未有提供可信結論，需要更嚴謹的調查，就算沒有中國參與也可。

科學家在信中指世衞與中國的聯合調查被政治污染了。起草公開信的美國智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）資深研究員孟天行（Jamie Metzl）說：「他們的出發點是：為求得中國合作，盡量遷就對方。」

信中指，研究的結論是根據沒有公開的中國研究，但關鍵紀錄及生物樣本「仍不可及」。

世界衞生組織上周二公佈專家小組撰寫的武漢肺炎溯源報告，指病毒很可能由蝙蝠經其他動物傳到人體，而病毒源自實驗室的機會則極低。世衞總幹事譚德塞批評中國未有提供足夠數據，促請「更深入探索」武肺病毒源於實驗室洩漏的理論，表明專家小組的評估不全面。中方專家組組長梁萬年卻暗示，病毒溯源的重點現在應該轉向其他國家。

孟天行表示，國際或須執行B計劃，即在沒有中國參與情況下進行最有系統的調查。他認為中國應該提供資料證明實驗室播毒論不確。他說：「中國有實驗室貯存病毒的數據庫……也有實驗室研究工作紀錄……有各類的科學家在進行研究，但我們不准接觸那些資源或人。」

路透社

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