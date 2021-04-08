（北美通訊）美國各州再現分歧，當紐約等州分正努力推銷疫苗護照時，部份州分已經採取行動禁制，認為是侵犯州民的健康私隱，及出席活動的自由。拜登政府就表明，不會發行聯邦層面的疫苗護照。

紐約在上個月成為全美首個為州民發行疫苗護照的州分，以證明持證人已經接種武漢肺炎疫苗或近期的測試呈陰性，可以出席聚會或商業活動。部份公眾場所，如曼哈頓的麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）和阿爾巴尼（Albany）的時代聯合中心（Times Union Center），已開始要求入場人士出示疫苗護照的手提電話應用程式，經掃描後才可內進。州長科莫（Andrew Cuomo）的辦公室表明，希望其他小型的藝術、娛樂場所，和活動場地也加入使用。

夏威夷州州長伊芸豊（David Ige）周一表示，夏威夷州正測試疫苗護照所需技術，但相信短期內未能做到。當地報章就指，最快要在四個星期之後才有望推行。

伊利諾州州長普利茲克（J.B. Pritzker）也表示支持疫苗護照，但補充表示，進入公共設施和出席活動毋須出示護照。「視乎個人選擇。若某些特定或私人場所要求出示，他們是有能力和有權這樣做。但你不一定要出示。你不一定要去那個地方或參加那項活動。」

不過，佛羅里達、德薩斯、喬治亞、田納西、密蘇里和內布拉斯加等州分已表明，強烈反對在州內使用疫苗護照。德州州長阿博特（Greg Abbott）周二發出行政命令，禁止州政府部門和接受資助機構，提倡疫苗護照。「政府不應因為州民想過日常生活，而要求他們出示接種疫苗證明和透露個人健康資料。」他重申，在不侵犯個人自由下，會為更多德州人接種疫苗以保護公眾健康。

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）則於上周簽署了類似的行政命令。「無論是政府或是私營部門，要求你出示接種疫苗證明才能進行簡單的常態社會活動，都是完全不可以接受的。」

喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）周二也表示，反對由州政府授權的疫苗護照。「我現在和未來都不會支持任何形式的州際護照。即使已研發出多種既安全又有高成效的武漢肺炎疫苗，但是否接種是每個人的個人選擇。」

田納西州州長比爾李（Bill Lee）周二也表明反對疫苗護照。「接種疫苗應是個人的健康選擇，而不是政府規定。」

內布拉斯加州州長里基特斯（Pete Ricketts）上月底在Twitter表示，該州將不會參與任何疫苗護照計劃。「這一個概念違反了美國兩個核心原則：行動自由和醫療保健私隱。」

拜登政府表示，正努力就各個私人公司的不同疫苗護照版本製訂一套通用準則，但不會也毋須製做一個聯邦版本疫苗護照。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，政府現在或將來都不會支持一套要求美國人攜帶證明出行的系統；也不會設立聯邦疫苗接種數據庫；更不會有聯邦法規要求所有人都要有疫苗接種證明。

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