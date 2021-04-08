斯里蘭卡周日舉行「斯里蘭卡女士」（Mrs Sri Lanka）選美，頒獎過程出現插曲。上屆冠軍朱莉（Caroline Jurie）在賽會公佈今年賽事由席爾瓦（Pushpika De Silva）奪冠後，上台稱席爾瓦曾經離婚，不應獲頒冠軍，更當眾搶走席爾瓦的后冠，導致她頭部受傷。主辦方最後澄清席爾瓦從沒離婚，向她道歉及交還后冠。

「斯里蘭卡女士」是專為已婚女士而設的選美盛事，參選佳麗亦必須沒離婚。事發時主辦方本來已經頒獎，並由總理拉賈帕克薩的夫人加冕，但朱莉上台時突然表示「我有個小小的要求」，後來提及參賽機制稱「規則說你必須是已婚，不能是離婚的人，因此后冠是屬於亞軍的」。

亞軍佳麗嚇到喊

朱莉其後走到席爾瓦身旁，在其頭上搶走后冠，並把后冠戴到亞軍佳麗頭上。現場片段可見席爾瓦表情詫異，並一度向工作人員投訴，但最終仍被搶走后冠，她隨後馬上轉身離開舞台，混亂中其頭部受傷，需送院治理。

亞軍佳麗亦嚇得掩面哭泣，但朱莉表現興奮，更張臂向觀眾介紹她，又擁抱她和吻她的臉。無故獲頒后冠的亞軍佳麗約半分鐘後才冷靜下來，向觀眾揮手致謝並發表感言。

警向上屆冠軍問話

不過選美主辦單位事後澄清席爾瓦只是跟丈夫分居，並未正式離婚，形容朱莉的舉動屬恥辱，亦無權自行奪走后冠，對此表示失望並會進一步調查，承諾向席爾瓦歸還后冠。

席爾瓦表明會追究事件，稱自己受到不合理冒犯，強調她未離婚，又稱斯里蘭卡有大量像她一樣的單親媽媽，她奪得冠軍可以向獨力撫養子女的單親母親致敬。警方已就事件向朱莉問話。

《馬來郵報》/英國廣播公司

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