澳洲打武肺疫苗進度滯後引起公眾不滿，總理莫里森怪罪歐盟「嚴格管控出口」使疫苗供應短缺，訂購的380萬劑阿斯利康疫苗中只收到70萬劑，將要求歐盟放行原定上月底運抵的逾300萬劑疫苗。歐盟否認扣起貨運。

對上一次收貨已是2月

澳洲政府在疫情初期與阿斯利康、輝瑞和諾瓦瓦克斯（Novavax）簽大量定單後，莫里森曾稱澳洲在獲得疫苗的隊伍中「排隊頭」，原定計劃到上月底為公眾注射400萬劑疫苗，但至昨日只注射了92萬劑疫苗。

澳洲至今收到約87萬劑輝瑞疫苗，正為前線人員接種。而為大部份公眾接種的疫苗主要依賴入口和本地生產的阿斯利康疫苗，對上一次收到入口的已是2月底的30萬劑。但上月意大利因要應對本土疫情，歐盟按其要求截停原本要向澳洲出口的25萬劑阿斯利康疫苗。

莫里森說：「共310萬劑疫苗沒有運抵澳洲，這是事實，不是爭議、衝突或爭吵。」他指歐盟官員曾向他保證正處理阿斯利康疫苗出口的申請，但後來被歐盟要求撤回出口許可申請，去信要求供應亦不獲回覆，亦沒回應轉向鄰國巴布亞新幾內亞出口100萬劑阿斯利康疫苗的申請。他堅稱不是批評歐盟，但其財長費頓伯格就直斥「不批出許可等同阻止」。

歐盟指對於阿斯利康無法向其他國家如期供貨沒有責任。阿斯利康未有回應。阿斯利康本月底前要向澳洲付運40萬劑疫苗。

法新社/路透社