尼日利亞警方周三說，東南部貝努埃州（Benue）一個建築工地遭不明身份武裝分子襲擊，造成一名中國公民和兩名當地警察死亡，另有兩名中國公民遭綁架。

貝努埃州警方發言人阿尼內（Catherine Anene）說，中方員工和負責護送的數名警察在一個建築工地附近遭到事先埋伏的武裝分子襲擊。警察與武裝分子交火，一名中國公民和兩名警察在事件中死亡。武裝分子隨後綁架了兩名中國公民。

阿尼內說，警方已向事發地增派警力，追捕武裝分子並努力解救遭綁架的中國公民。

中國駐拉各斯總領館說，正在積極與尼方交涉，全力營救被綁架的中國公民。

兩中國工人西南部金礦遭綁架

尼日利亞警方周三表示，數名槍手周一綁架了西南部一處金礦的兩名中國工人，並打傷了金礦的保安人員。這是該區最新一宗類似事件。尼日利亞南部石油產區經常發生綁架勒索贖金案件，但最近類似事件蔓延到尼日利亞其他地區。

傳媒報道，綁匪索取1,000萬尼日利亞奈拉（約20萬港元）贖金。

肉參通常會在支付贖金後獲釋，但警方很少確認贖金是否易手。

警方發言人說，綁架事件發生在奧遜州（Osun）奧基帕／伊提坎村。她說，一幫犯罪分子發動襲擊並綁架了兩名中國公民。被綁架的兩名中國工人年齡分別為33歲和50歲。

發言人說，槍手開槍打傷了兩名負責保護外國人的私人警衞。受傷警衞已被送往醫院。

中國公司正在尼日利亞開展價值數十億美元的基礎設施項目，包括採礦、修建鐵路、機場和公路等，中企工人常成綁架集團目標。

法新社／新華社／中新社／尼日利亞《衞報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !