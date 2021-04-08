匈牙利政府近年積極與中國拉關係，除了成為歐盟中首個接種中國國藥疫苗的國家外，當地傳媒揭發政府打算向中國建築集團 （CSCEC）批出合約，在布達佩斯興建上海復旦大學歐洲分校，但政府要向中國貸款興建這個中國項目，項目成本也高過匈牙利全年高等教育開支。無論在投標過程、建築細節以至整個項目，匈牙利都被指優待中國，加上復旦大學被視為是中國擴大政治影響力的工具，令人質疑匈牙利政府出資協助中國國際擴張，對自己的國家預算及高等教育發展構成嚴重影響。

政府無公共投標 中國無對手

在匈牙利國家銀行（Hungarian National Bank）協助下，復旦大學開始在當地擴張，去年宣佈復旦大學會在2024年於布達佩斯建立首個歐洲校園，可容納5000至6000名學生及500名教授。當地傳媒《direkt36》揭發復旦大學已同意讓CSCEC投標建築項目，匈牙利內閣在2月24日亦已接受有關建議，儘管創新科技部（ITM）部長在草案中指CSCEC的投標只屬初步，但公司卻「認真地準備好開始興建工作」。

《direkt36》引述由創新科技部及外交貿易部部長簽署的草案指，政府指定復旦大學分校須由中國承建商負責建造，而且過程不可中斷。2月24日內閣會議的內部備忘錄指，政府已接納創新科技部的草案，「規劃及設計方面會作為匈牙利——中國聯合項目實行；建築只能視為中方項目進行，並通過立法手段『必須達到不可停止投資過程的地步』」。

根據政府官員指，中國根本不用擔心項目會進入公共投標程序而被對手奪走。匈牙利之前也曾在無投標之下將基建項目判給中國，例如布達佩斯-貝爾格萊德（Budapest-Belgrade）鐵路線重建計劃，又或是將帕克斯（Paks）核電站擴建判給俄羅斯，這些情況都未有遵守歐盟規則進行公開競爭。

匈牙利出地之餘再向中方貸款建中國項目

復旦大學項目將會命名為「復旦匈牙利大學」，會由中國匈牙利資產管理基金會創立及維護，與匈牙利政府最近將國立大學管理外判的做法一樣。根據早前的公佈，成立大學的資本及校園所用的土地將由匈牙利提供，土地價值達230萬歐元（2,125萬港元），中國計劃貢獻一筆資金，作為日後營運之用。

匈牙利政府估計項目總共涉地52萬平方米，每平方米成本達2800歐元（2.59萬港元），總共涉資15億歐元（138.6億港元）。CSCEC卻以不足10億歐元（92.4億港元）投得項目，平均每平方米成本僅1800歐元（1.66萬港元），政府草案中未有解釋中國成本不切實際地低對項目的影響，但仍推薦CSCEC。

草案指為了資助項目，匈牙利政府會直接投資3億歐元（27.7億港元），政府會就餘下的13億港元（120億港元）向中國申請巨額貸款。創新科技部指中國國營的國家開發銀行以「優惠條件」提供10至15年期、4.5厘利息人民幣貸款及1.9厘歐元貸款，匈牙利政府將透過資產管理基金會償還貸款。

項目成本高過全年高等教育開支

政府投資復旦大學的資金驚人，涉資15億歐元，遠超政府2019年投放在高等教育的13億歐元。項目完成後，2023年2027年的校園營運成本估計為2.75億歐元（25.4億港元），未來大學全面開校後一段時期，年度開支估計也達4500萬歐元（4.16億港元），將由政府資助或企業捐款資助，政府希望這筆開支大部份是由中國支付。

建中國大學匈牙利也有犧牲，匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）政府要取消目前在布達佩斯的學生宿舍的計劃，計劃本來為8000至1萬名匈牙利大學生和教授提供現代化的學習和住宿條件，如今希望落空。

大學被視為中國擴大政治影響力工具

復旦大學項目惹爭議，另一個原由是大學被視為是中國擴大政治影響力的工具。2019年大學章程中有關思想自由和學術自由的章節，被對中國共產黨的效忠聲明所取代。 此外復旦大學布達佩斯校園的建設，也為中國公司提供了巨大的市場機會，加上項目由中國主導，所用工人也是來自中國，對出資的匈牙利而言經濟效用不大，卻令自己國家負債，影響本身的高等教育發展。

匈牙利direkt36

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