泰國佛統（Nakhon Pathom）一間便利店周二有「大」客駕臨，雖是攪攪陣無幫襯，卻在網絡爆紅。

網上近日流傳片段，當中一隻身長約1.8米的巨型蜥蜴，站起身攀上一間便利店的貨架，其間多盒貨品被這條「五爪巨龍」抓下架，牠登頂後卻對貨品毫無興趣，只是匐伏着攤抖。片段中傳出顧客的驚嚇叫聲。

顧客Narimpa Tangsin說，當日她進入便利店打算買飲品，豈料那隻「不速之客」早在飲品櫃旁的貨架「揀貨」似的，她為之一驚，頓時渴感全消，卻不忘拿出手機拍片。

店員報警，專家到場將巨蜴拖出店外，最後放生。

去逛「7仔」相信是一隻圓鼻巨蜥（Asian water monitor），又名澤巨蜥或水巨蜥，多棲息於山區流溪附近，能長至3米，而大多數成年水巨蜥體長最多為1.5米。澤巨蜥主要小型哺乳動物，如老鼠和猴子，鳥類，爬行類，魚類，昆蟲和腐肉，成年水巨蜥甚至可以攻擊小鹿和蟒蛇。

美國《紐約郵報》／英國《太陽報》／《蘋果》資料室

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