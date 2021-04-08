新加坡下任總理熱門人選 王瑞杰表明不接棒 下周卸任財長

新加坡副總理兼經濟政策統籌部長及財政部長王瑞杰表示，基於年齡和健康原因，已致函總理李顯龍表明不擔任第四代團隊領軍人物，並將在兩周後的內閣改組時卸任財政部長。

李顯龍已答應王瑞杰請辭，而王瑞杰其他內閣和他擔任人民行動黨第一助理秘書長職務則維持不變。

執政人民行動黨2018年公佈新一屆中委名單，財政部長王瑞杰和貿工部長陳振聲分別獲推舉為第一和第二助理秘書長，排名僅次於李顯龍。當時黨員向傳媒透露，王瑞杰是「第四代領導班子」的領袖人物，獲選出任黨內最高決策者，預測為未來出任人民行動黨黨魁、總理的熱門人選。

2019年他接受馬來西亞《新海峽時報》訪問時，一個有更多反對聲音的政治系統對新加坡不會有好處，認為國家所需要是「一定的政治成熟度」，鼓勵民眾提供不同意見，「以建設性的方法」來解決事情。

超人漫畫創刊號天價成交

美國一本講述超人首度亮相的漫畫「動作漫畫」創刊號（Action Comics #1），周二以破紀錄325萬美元（約2553萬港元）天價售出。該漫畫於1938年出版時售價為10美分，現成為全球最貴的漫畫。

該漫畫講述超人的身世，解釋超人如何從另一個星球來到地球，再變成凡人Clark Kent，被視為是超級英雄類別的鼻祖。目前世上據悉僅餘下約100本。

網上拍賣行ComicConnect.com發聲明稱，該特別版本是「埋藏在一堆1930年代的老舊電影雜誌中」，狀況很新。賣家擁有這本雜誌僅3年，轉手後賺了100萬美元（780萬港元）。聲明又說，匿名買家「算是漫畫投資圈的新手」。

ComicConnect.com共同擁有人祖爾佐洛（Vincent Zurzolo）說，這本漫畫「真的開創超人英雄類別的先河」。他又說，這版漫畫在1938年印了數十萬本。另一個版本2014年在線上拍賣與購物網站eBay以320萬美元(約2490萬港元)售出。

日媒︰日本政府擬下周同意福島核廢水排入海

日本福島第一核電廠在十年前的核事故後，持續產生含含有放射性氚的污水，明年污水將達儲存上限。當地媒體報道，日本政府擬於下周二（13日）開會，拍板同意將稀釋後的核廢水排入大海。但漁民擔憂加強外界對海產的負面觀感，明言強烈反對。

日本放送協會（NHK）報道，由專家組成的委員會，去年2月就處理核廢水方式向日本政府報告，指出現實的處理方法，是將核廢水的濃度稀釋到規定標準以下，再排入海或大氣中。

首相菅義偉昨日（7日）與反對將核廢水排入大海的「全國漁業協同組合連合會」（全漁連）會長岸宏會面，解釋政府將根據專家意見處理核廢水，希望得到漁民理解。菅義偉在會後表示，近日就會決定核廢水的處理方法，絕對會努力做到將負面觀感降到最低。

岸宏會後明言反對立場並無改變，若政府一意孤行，須負責向漁民與國民解釋如何解決外界的負面觀感。

311福島核災後，為了讓核子反應爐內熔融核燃料保持穩定，必須持續注水冷卻。這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，形成含有超高濃度放射性物質的污水，並每天以140公噸的速度持續增加。這些污水透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核污水」，貯藏在福島核電廠腹地內，到目前已有1061座儲水槽，預料2022年秋天就將全滿。

拜登重推倡議改善軍眷就業

美國第一夫人吉爾（Jill Biden）積極為軍眷爭取福利，周三與現役及退伍軍眷舉行視像會議，表示重推前總統奧巴馬時期的「退伍軍人就業倡議」（Joining Forces initiative），承諾向軍眷提供就業及教育等方面支援。

吉爾在白宮艾森豪行政辦公大樓禮堂與超過100名軍眷進行視像會議，形容軍眷於美國猶如一艘船的舵，並引述國防部數據指軍人配偶的失業率高達22%，承諾協調政府各部門合作解決問題。她稍後前往維珍尼亞州阿靈頓（Arlington），訪問美軍一站式服務電話中心。該中心專為軍人及家屬提供輔導等全天候服務。

吉爾表示「退伍軍人就業倡議」將聚焦與僱主等團體合作，為軍人家庭創造工作和創業機會，以及為超過200萬名現役及退伍軍人子女的教育，改善其健康和生活。

美聯社／中央社／新加坡《聯合早報》

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