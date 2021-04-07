（北美通訊）加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）表示，由於武漢肺炎重症病人急增，宣佈全省再次進入緊急狀態，並頒下28天居家令，要求居民如非必要，應避免外出並留在家中避疫。福特指，該省在新變種病毒擴散下，疫情變得「非常、非常嚴重」，對此感到極度憂慮。

周三，安大略省錄得3,215宗新感染武漢肺炎個案，17人死亡，超過500名重症病人被送入深切治療部（ICU）。而過去7天，安省每天平均錄得2,987宗新病例，較一周前的平均數2,316宗大幅上升。

福特今日宣佈，安大略省再次進入緊急狀態，為加拿大爆發武漢肺炎疫情後的第三次。為應付疫情，全省將於周四零時起執行居家令，為期28天。其間，全省所有非必要商店必須關閉，只可以在指定時段提供到店自取或送貨服務；另外，餐廳被禁止堂食，健身室、個人護理服務等皆必須關閉。

部份與生活必須相關的零售服務，如超市、藥房、大型百貨公司內的生活必須品部門、視光中心、汽車維修等，可維持有限度營業，而學校及幼兒中心則會繼續開放。不過，安大略省內的多倫多市日前已宣佈，所有校園再次關閉。

福特向記者表示，省內疫情「非常、非常嚴重」，對此感到極之憂慮。他續指，疫情每小時皆有新變化，特別在變種病毒擴散下，當局需迅速採取措施應對，最重要任務是確保醫療系統正常運作。

加拿大去年爆發武漢肺炎疫情後，安大略省已累積錄得逾37萬宗確診個案，7,475人因病離世。

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