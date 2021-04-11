委內瑞拉本身飽受嚴重通貨膨脹及國際制裁困擾，一場武漢肺炎更直接擊倒該國的醫療體系，失去工作的民眾即使變賣家產仍無法應付高昂醫藥費，只能絕望地到眾籌網站尋求幫助，盼有善心人一紓困境。

現年31歲的羅德里格斯（Gabriela Rodriguez）因武漢肺炎失去了旅行社的工作，目前只能靠管理社交網絡的臨時工維持生計，可是每月僅得80美元（約624港元）的收入，根本難以應付她的59歲母親、分別80歲和67歲祖父母及52歲表哥的日常生活及醫藥費。

委內瑞拉官方表示有16.5萬宗確診及近1,700宗死亡，但有組織指這些數字被嚴重低估。醫院病床嚴重不足，羅德里格斯只能在家中照顧家人，但每天需要300美元（約2,340港元）才能應付。

羅德里格斯只能選擇到眾籌網站GoFundMe，希望籌得5,000美元（約3.9萬港元），目前已募得1,075美元（約8,385港元），她指即使是相當微少的捐助都會相當感激，「如果沒有這些錢，我只能埋葬我的母親」。

政客歌星也要眾籌

由於委內瑞拉經濟問題相當嚴重，每個月的工資可低至1美元（約7.8港元），但公立醫院因疫情超出負荷，而私人診所每天收費已可高達1,000美元（約7,800港元）至3,000美元（約2.34萬港元），對普通民眾來說根本是天價。

GoFundMe網站有超過2,300個眾籌是委內瑞拉人發起，希望外界援助他們買藥和氧氣桶，連當地著名歌手和政客也要發起眾籌，有電視主持人等不及援助已與世長辭。在該網站發起眾籌的卡斯蒂略（Maria Angelina Castillo）因醫療系統疲於應付疫情，身患癌症的她只能眾籌，「這是GoFundMe或者死亡」的選擇。

醫療系統不勝負荷

非政府組織「委內瑞拉聯合醫生」（Medicos Unidos Venezuela）的洛倫佐（Jaime Lorenzo）指，當地病床的需求遠遠高於供應，該會領導人贊布拉諾（Mauro Zambrano）也表示，首都加拉加斯（Caracas）診所和醫院已爆滿。

當局為應付疫情向民眾提供疫苗，今年原定的目標是為3,000萬名國民中的70%人接種疫苗，但直至目前為止已接種的劑量仍然不到100萬劑。外交部長阿里亞薩（Jorge Arreaza）接受法新社訪問時聲稱，如果沒有國際的制裁，「能在3個月前購買需要的3,000萬人的疫苗」。

法新社

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