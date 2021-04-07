隨着多國接種武漢肺炎上軌道，用疫苗護照作為出行和進入某些場所通行證，爭議亦升溫，在美國更成抗疫政治下一個戰場。白宮發言人普薩基前天表示，聯邦政府將不會推行任何疫苗護照計劃，但不會阻止私人公司這樣做，政府只會就當中涉及私隱、保安和歧視問題推出指引。

美國部份州、學校、公司以至NBA籃球隊，已開始或準備推行疫苗通行證計劃。紐約州就以證明已接種疫苗的二維碼，作為進入室內音樂會等場合的通行證。德州和佛州的共和黨州長，則簽署行政命令禁止州內使用疫苗護照，其中佛州州長德桑蒂斯指「人們有自由去自行做決定」。

疫苗護照涉及多個法律和道德問題，如接種疫苗是自願，公司是否有權要求僱員和顧客展示接種證明？政府是否有權強制接種，又有沒有權阻止商家和機構要求證明？法律專家指答案一般都是可以，聯邦最高法院在1905年一宗有關州政府強制居民打天花疫苗的官司，就裁定社區有權就傳染病採取保護其成員的措施。

英通行證計劃或拉倒

丹麥前天亦開始推行武肺通行證計劃，讓已完成接種疫苗、之前曾受感染者和有72小時內陰性測試結果的人，可進入髮廊、美容院、駕駛學校等商店，為全面恢復經濟活動鋪路。

英國首相約翰遜周一表示政府擬推出武肺通行證，但指到某些「必須」場所不需展示，在野工黨關注是否沒有通行證連服裝店也入不了，連同執政保守黨有40名議員表明反對通行證，有可能推倒政府計劃。

法新社/美聯社/美國《紐約時報》