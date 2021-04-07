英國哈里王子與妻子梅根上月接受美國名嘴奧花雲費專訪，梅根在訪問剖白她在皇室遇到的種種委屈。儘管梅根多項指控在事後被踢爆弄虛作假，但哈里「愛妻心切」，據報仍希望皇室向梅根道歉。英國名嘴摩根（Piers Morgan）早前因炮轟梅根而丟飯碗，他表示收到皇室成員訊息，感謝有人挺身而出支持皇室。

梅根在訪問宣稱兒子阿奇（Archie）未出生已遭歧視，皇室內部有人被指觀望阿奇膚色「到底有多黑」，種種情況令她精神飽受壓力，甚至萌生自殺念頭。另外，她又聲言曾經被大嫂凱蒂弄哭。

消息人士指，哈里始終認為此事十分荒謬，希望皇室就此向梅根道歉。但消息人士續指：「哈里的問題是他認定自己是正確一方，遑論要他放低事件。除非聽到家人得到某些形式的道歉，否則他都不肯讓步。」

白金漢宮月初發表聲明回應專訪，說女皇及整個皇室對哈里和梅根的困難經歷感到難過，說兩人提到的種族歧視問題令人關注，皇室會私下處理。聲明最後說：「哈里、梅根、阿奇永遠是親愛的家庭成員。」假若上述對哈里想法描述屬實，恐怕意味他不接受這份皇室聲明。

名嘴摩根冀質問梅根何以保留皇室頭銜

英國名嘴摩根（Piers Morgan）早前狠批哈里王子及妻子梅根，備受千夫所指，特別是被稱為「覺醒派」的左翼份子，令他決定辭去獨立電視台（ITV）早晨節目「英國早晨」主持職位。摩根本周接受傳媒extratv訪問，被問及有否皇室成員就梅根訪問一事接觸他。摩根回答說：「我收到一些訊息，代表數名皇室成員。」摩根不願透露是否高級皇室成員，「我不會談及是誰……但（對方）感謝有人站出來」。

摩根又說如果有機會，他會邀請梅根訪問，問她一些「難答的問題」，「我會向梅根說：『看……和你丈夫一起坐下來接受同樣長時間的訪問……讓我就你提出的指控，問一些更難答的問題。』但讓我問一個更廣泛的問題，那就是：如果你如此討厭皇室，為甚麼還要保留你的王室頭銜？ 如果不是為了賺數百萬美元，那你為甚麼要這樣做呢？」

摩根周一接受美國霍士新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問，炮轟梅根是「妄想症公爵夫人」，又強調他不被准許表達「不相信梅根」，是損害言論自由。

英國《每日郵報》／《每日鏡報》／《蘋果》資料室

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