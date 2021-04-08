根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.32億，全球死亡人數超過288萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,084萬宗，是目前唯一確診數突破3,092萬的國家，死亡人數超過55.9萬。巴西確診人數超過1,319萬，死亡人數突破34.1萬。印度確診人數超過1,280萬，死亡人數超過16.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等9國確診宗數均超越100萬大關。

墨西哥中年漢為優先打針喬裝長者

墨西哥兩名30來歲男子為了優先接種疫苗，被揭喬裝長者。兩人裝頭髮和眉毛染白，帶着口罩和塑膠面罩到疫苗接種中心，假身份證件也準備好。

雖然兩人最終騙得優先接種機會，但卻百密一疏，被聲線出賣了，打針後與工作人員對談時，被發現聲線不像老人家，最終東窗事發，被控身份盜竊。

巴西首現南非變株毒株

巴西出現首宗南非武肺變種毒個案，令原本已有另一變種毒株肆虐的疫情可能更難制。

布坦坦研究所（Butantan Institute）科學家上周表示，聖保羅州一名女子感染全新變種病毒，經分析證實是肆虐南非的變種毒株。

研究所的變株毒株研究統籌員薩巴加恐怕對付新毒株會是一場硬仗，更令人擔憂的是，目前的疫苗似乎無法預防南非變種毒株。

土耳其單日確診迭創新高

土耳其單日確診數字迭創新高，周三突破5萬。伊斯蘭齋月下周二開始，其間除了維持宵禁，周末會有額外封鎖措施，所有餐廳只能提供外賣，穆斯林在日出、日落前進食的大型集會也須暫停，

日擬對奧運選手優先接種疫苗

日本政府相關人士透露，政府已着手探討以征戰東京奧運和殘奧會的日本代表隊選手為對象，允許優先接種疫苗。目前計劃6月底完成2次接種。預計稍後將與日本奧委會、日本殘奧會（JPC）等正式開會討論。

法新社／德新社／共同社

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