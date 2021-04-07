歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾前日罕有到訪土耳其，與總統埃爾多安會晤，同意延續五年前以金援換取土耳其協助堵截難民的協議，而金額更有所提升。

土耳其近年與歐盟關係緊張，不再遵守年前定的協議開放邊境讓難民進入希臘；在同屬歐盟成員國的希臘和塞浦路斯的海域鑽探能源，去年夏天幾乎爆發衝突，因此被歐盟制裁；埃爾多安又對法國總統馬克龍等歐盟領袖發炮作人身攻擊。

歐盟伸橄欖枝 關注土人權

馮德萊恩和米歇爾前日向土耳其伸橄欖枝。兩人與埃爾多安「開門見山討論」三小時。米歇爾指海事衝突近月已緩和；馮德萊恩就指土耳其「已表示有意有建設性地重新來往」。不過兩人同時對土耳其人權和法治倒退表達關注，包括土耳其退出制約性別暴力的伊斯坦堡公約、禁制親庫爾德族的人民民主黨。土耳其則未有加入發表聲明。

由土耳其偷渡前往希臘的難民曾在一年內多達85萬人，大部份為敍利亞人。為遏止難民危機，歐盟與土耳其在2016年3月達成協議，承諾給予土耳其60億歐元（555億港元），補貼收容難民的開支，在2016年和2018年分兩期支付；土耳其則同意打擊偷渡和接收7.2萬名非法離境的難民。歐盟又承諾土耳其公民可免簽證到神根區旅遊；並會重新討論土耳其加入歐盟一事。

埃爾多安多番投訴歐盟未有按承諾付錢，稱只收到37億歐元（342億港元）。歐盟則不滿土耳其未有按承諾收回不獲歐盟批庇護的難民。2016年後只有不足3,000人被遣返土耳其。協議遂很快拉倒。歐盟於同年11月凍結土耳其入會申請，免簽證旅遊的安排亦從未落實。

歐盟和土耳其將恢復在2018年暫緩的高層級對話。土耳其希望延續與歐盟的關稅聯盟；批出更多簽證讓國民到訪歐盟國家；以及恢復在安全、環境和公共衞生議題上的合作。歐盟則希望土耳其與希臘就東地中海的鑽探恢復談判；並希望土耳其的僱傭兵和軍力撤出利比亞；又對於土耳其參與塞浦路斯問題的談判表示歡迎。

土恐制裁加碼重創旅業

分析指雖然歐盟依賴土耳其堵截難民，但歐盟亦有籌碼施壓，如去年實施的制裁似乎已奏效。由於土耳其低迷的經濟極依賴歐盟支援，加上白宮易主，拜登承諾在人權和法治議題上會比特朗普更強硬，或是埃爾多安態度變軟、稱有意與歐盟改善關係的原因。一名歐盟外交官員指歐盟近期在法國推動下對土耳其立場堅定，似乎挫了埃爾多安的銳氣。如安卡拉不肯退讓，歐盟再實施制裁將使依賴旅遊業的土耳其受重創。

英國《泰晤士報》/法國國際廣播電台