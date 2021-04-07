緬甸反軍事政變示威持續，最大城市仰光昨日有中資工廠起火，亦有示威者焚燒中國國旗。軍方繼續武力鎮壓各地反政變示威，至少13人死亡。

拘喜劇演員 通緝百人

西北城鎮古靈有居民透露，軍隊昨日向一班要求恢復昂山素姬文人政府的示威者開火，當地傳媒指最少11死數傷。另外兩名示威者則在仰光附近的勃固鎮被殺。仰光一間中資成衣廠昨日發生大火，未有傷亡及損毀報告，社交網站圖片所見，有示威者在仰光街頭焚燒中國國旗。中國被視為緬軍支持者，上月仰光有32間中資工廠被縱火。

軍政府過去一周通緝約百名演員、音樂家、文化人及記者等，指他們發佈影響國家穩定資訊。當地最著名喜劇演員扎爾加納（Zarganar）前日在仰光住所被捕，他的同行透露，當局出動兩架軍車。60歲的扎爾加納過去曾參與反對軍政府統治抗爭，多次進出監獄，未知今次被控何罪。

評級機構惠譽昨日發表報告，指西方制裁不可能成功恢復緬甸民主，預期軍隊將與反政變運動成員和民兵組成的武裝組織對抗，緬甸正邁向「失敗國家」之路。

另外，網絡安全監察機構NetBlocks表示，緬甸自2月以來已逐漸墜入資訊深淵，現時通訊嚴重受限，只有少數人能接觸。由於紙媒停刊，示威者尋求其他辦法散佈訊息，包括自製A4紙大小的每日新聞傳單派發。

路透社/美聯社