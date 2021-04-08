社交網絡平台Twitter周四宣佈，為紀念去年4月因民主運動而誕生的奶茶聯盟（Milk Tea Alliance），決定推出相關emoji，藉杯後三種背景顏色，代表泰國、香港及台灣的奶茶。

Twitter正值奶茶聯盟誕生一周年之際，透過官方賬戶表示，意識到過去一年有超過1,100萬條帶有「#MilkTeaAlliance」標籤的推文，緬甸在2月爆發反軍方示威後，使用標籤的次數又再呈現上升趨勢，決定推出奶茶聯盟的emoji。

Twitter補充指，奶茶聯盟最初是在其平台出現，現在已發展成為由在香港、泰國、台灣和緬甸以至全世界的社運人士和民眾領導的全球民主運動。另一貼文則呼籲，不論你在世界何方，請喝一杯好奶茶，向奶茶聯盟表達支持和愛。

奶茶聯盟的起源始於去年4月，當時泰國男星Bright被指辱華，激發中泰網民罵戰，後來被中國網民越挖越深，指他跟女友是支持「港獨」和「台獨」的份子，香港民主人士和台灣網民在網上大力支持泰國網民，最終以三地皆聞名及普遍的奶茶為名，組成奶茶聯盟。

泰民運人士支持Twitter舉動

今次不是Twitter第一次透過其平台宣揚有關社會運動的訊息，曾經就女性現身揭露被性侵經歷推出「#MeToo」emoji，黑人佛洛伊德被跪頸致死後引發的黑人平權運動，亦有Twitter專屬「#BlackLivesMatter」emoji。

泰國學運領袖秦聯豐（Netiwit Chotiphatphaisal）認為，Twitter將令全球有更多人認識奶茶聯盟，同時讓年青人知道他們為民主而戰時，世界是跟他們同在，亦表示網上的抗爭能「走得更遠」。

曼谷瑪希隆大學國際學院（Mahidol University International College）講師布坎南（James Buchanan）則指出，由於Twitter在中國遭到封鎖，其立場不太會受到損害，反而會令Twitter在亞洲贏得更多年青人市場。

路透社

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