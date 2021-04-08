北愛爾蘭近日發生騷亂，首府貝爾法斯特連續4晚分別有統一派及共和派示威者上街，並演變成暴力衝突，有巴士被人投擲汽油彈焚毀，當地主要報章《貝爾法斯特電訊報》有記者遇襲，警方周四指6日的衝突導致55名警員受傷、12人被捕。事件令人憂慮平靜多年的北愛將重臨暴力時代，英國首相約翰遜表示非常關注及譴責暴力事件，呼籲各方對話，正休會的北愛議會周四召開緊急會議討論事件。

約500名示威者周三下午約5時在貝爾法斯特西部、昔日分隔天主教徒與新教徒區域的「和平牆」兩邊分別聚集，約100人最後沒有散去，焚燒垃圾筒及車胎等雜物，並互相襲擊以及跟警員衝突，有人向警員投擲石頭。

向司機位擲汽油彈 乘客及時疏散

示威期間更有一架行駛中的雙層巴士成為目標，網上影片可見有人從上車門位置向司機位置投擲汽油彈，車內隨即起火。巴士公司證實一輛巴士當晚約7時20分被騎劫，事發前已及時疏散車上乘客，車長受驚但沒有受傷，所有途經騷亂地區的巴士線會改道。

《貝爾法斯特電訊報》攝影記者斯科特（Kevin Scott）周三傍晚約6時遇襲，他當時在市內報道示威，突然遭兩名蒙面人士推倒於地上及指罵，斯科特受輕傷、相機被破壞，其後在警員勸喻下離開。

警：或有半軍事組織參與

近日的衝突主要集中在統一派聚居的社區，不少示威者不滿多名去年夏季出席共和派高層葬禮的人，最後不被起訴違返限聚令，同時不滿脫歐後的北愛邊境安排，但亦有共和派社區發生暴力事件。當地傳媒指，上街的示威者大多十分年輕，最年小的只有12歲，警方發言人羅伯茨（Jonathan Roberts）形容雙方示威者互相襲擊及襲警，多次投擲磚頭、汽油彈及煙花等，屬嚴重罪行，警方懷疑有半軍事組織在幕後參與，會繼續徹查。

除貝爾法斯特外，過去多次發生衝突的德里（Derry，統一派稱為倫敦德里Londonderry）亦有激烈示威，有汽車遭縱火，亦有警員被擲汽油彈。

兩派近期持續緊張

北愛爾蘭上世紀曾長期處於武裝衝突，史稱「The Troubles」時期，1998年《貝爾法斯特協議》（又稱受難日協議）簽訂後才恢復和平，但英國脫歐問題重新激起北愛邊界爭議，2019年德里便曾發生汽車炸彈襲擊。

近期北愛共和派及統一派之間的緊張關係不斷升溫，去年愛爾蘭共和軍將領斯托里（Bobby Storey）逝世，新芬黨派出副首席大臣奧妮爾（Michelle O’Neill）等多名要員出席其喪禮，被統一派質疑違反疫情限聚令，要求警察局長辭職，並促請當局起訴集會人士。據報統一派還計劃在周末發起更多公民抗命運動。

約翰遜促對話解分歧

約翰遜強調一切分歧均要透過對話解決，「而不是暴力或犯罪」，衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示關注示威中的暴力場面，呼籲各方對話。

北愛爾蘭首席大臣范愛玲（Arlene Foster）譴責暴力行為，形容一切暴力都是錯誤、需要停止，她特別提到攝影記者斯科特遇襲一事屬恥辱，要求緝拿涉事者。屬共和派的新芬黨亦譴責暴力，並指事件是由犯罪分子有預謀地策動。

美聯社/路透社/英國廣播公司/《貝爾法斯特電訊報》

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