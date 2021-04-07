牛津/阿斯利康（AstraZeneca）武漢肺炎疫苗與血栓的關係成為焦點，科學家對兩者有因果關係漸有共識。歐洲藥物管理局（EMA）昨首次指一種罕見的血栓問題，應該列為阿斯利康疫苗的「非常罕有副作用」，但指接種該疫苗整體仍然利大於弊，未為年齡和性別作限制接種建議。英國則將會向30歲以下人士提供其他疫苗。

EMA指屬下安全委員會昨作出這結論，指極少數注射阿利斯康疫苗的人，兩周內會出現血栓加上血小板數目異常低的罕見情況，症狀類似使用肝素薄血藥時一種副作用，一個可能解釋是免疫反應，但需要進一步研究。

因非常罕見 接種仍利大於弊

EMA指由於這副作用非常罕見，接種仍利大於弊，重申接種者和醫護如發現接種後兩周出現氣促、胸口痛、腿腫、持續肚痛、強烈頭痛、視野模糊、注射點附近皮下出現血點等症狀，就應馬上求醫和處理。EMA又指雖然現有個案多數是60歲以下婦女，但現有證據未能確認具體風險因素。德、法等國之前都限制接種人群，只讓較年長人士接種阿斯利康疫苗。

歐盟輪任主席國葡萄牙昨邀請各成員國衞生部長開視像會議，協調共同反應，指EMA的宣報除會影響各國接種計劃，更恐打擊公眾對疫苗的信心，所以需要協調，以免失實資訊散播。

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）昨亦指接種阿斯利康疫苗利多於弊，但由於發現該疫苗與較年輕人士出現血栓有關，將向30歲以下人士轉為提供輝瑞/BioNTech疫苗或莫德納疫苗。

牛津煞停6至17歲臨床試驗

牛津大學前日已宣佈，暫停在英國以兒童和青少年為對象的疫苗臨床試驗，等候MHRA有進一步數據，才會繼續試驗。該試驗的對象為200多名6至17歲兒童及青少年。

英國首相約翰遜派定心丸，呼籲民眾在輪到自己接種疫苗時，應合作接種獲供應的疫苗。他前日探訪柴郡一間阿斯利康廠房（圖）時指出，接種疫苗是抗疫「關鍵」，「公眾最佳對策是聽取MHRA這個獨立監察機構的意見。而他們的建議是繼續接種疫苗。」

MHRA昨公佈指截至上月底，英國在施打了逾2,000萬劑阿斯利康疫苗後，錄得79宗血栓個案，當中19人死亡。EMA昨亦公佈，截至周日在歐洲經濟區內的3,400萬次接種中，有169宗血栓個案。有英國官員表示，擔心EMA的宣佈會影響年輕人接種意欲，甚至導致疫情反彈。政府專家小組初步估計，50歲以下人士要維持至少80%接種率，才有望達到7月底全國成年人接種，英格蘭地區解除封鎖措施的目標。

法新社/路透社