（北美通訊）遇到糾紛，可能大家都會想到求警協助，但絕不應該虛報案情浪費警力。加拿大多倫多幾名非裔青年向業主追討按金不果，更遭對方報假案誣告他們持槍。接報到場警員了解清楚事件只是租務糾紛後，就忍不住向報假案的華裔業主怒吼。

髮廊東主蒙羅（Tessah Janae Munroe）在髮廊的IG上公開幾條短片，投訴她的弟妹受到的不公平對待。片中一名男子報警，聲稱他們一家受到威脅，他妻子見到對方有槍。

蒙羅表示，坐在車上拍這些短片的是她的弟弟和妹妹。妹妹早前打算向這業主租住一個房間，並交了按金，但尚未入住便受到不禮貌待遇，所以決定退租。他們要求業主退回按金，但多次致電交涉無果，於是就在上周六上門找業主理論。

蒙羅表示，她的弟弟和妹妹只是據理力爭，未有表現粗魯或不禮貌。而業主的妻子和兒子也有幫口叫業主退還按金，但他硬是不聽，更推開妻子。之後就發生短片中的報警事件。業主在電話中不斷說他妻子看到槍，他們一家三口受到威脅。

警方到場了解事件，知道未有人持槍後，明顯對報假案的業主不耐煩，不斷追問是誰報警說有槍。業主一度想把報假案的責任推到妻子身上，但被警官怒吼打斷，「看看這裏來了多少部警車！就因為你說有槍！」

多倫多警方接受傳媒查詢時證實，事發於上周六下午約6時，警方接報該址有人持槍。但警員到場後未有發現或看到槍械，也沒有人受到威脅。到場警員已告知雙方，租務糾紛屬民事案件，應透過業主租戶仲裁局（Landlord and Tenant Tribunal）處理。

蒙羅在IG表示自己在事發後哭了整晚，因為意識到若警方處理不善，被誣告持槍的弟弟妹妹會非常危險。她指業主到加拿大也是為了過更好的生活，但卻這樣對待他人。她質問，是否每個非裔青少年都是罪犯，都擁有槍械，只因他們的髮型？還是他們穿運動服？「種族主義過去從未像現在這般嚴重，至少過去我們未經歷過這些事......」

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