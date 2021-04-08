（北美通訊）武漢肺炎爆發初期，全球瘋搶口罩和防護裝備，之後米、麵粉、種子都曾現短暫缺貨，近期竟然連獨立包裝的茄汁都供不應求。《華爾街日報》報道，因為大部份餐廳在封城下只能供應外賣，顧客為安全起見也減少外出用膳，而導致小包裝的茄汁供不應求，價格自去年1月以來已增加13%。

丹佛市餐廳Blake Street Tavern的漢堡飽和薯條，向來都很受食客歡迎。所以，當餐廳東主弗雷澤（Mr. Frayser）上月收到大廚通知買不到獨立小包裝的茄汁時，真的嚇了一大跳，因為是開業18年以來首次。「我們怎能夠供應薯條而沒有亨氏茄汁？」最後他們找到替代方案，改以人手將大包裝茄汁裝進小杯，代替獨立包裝的茄汁。

除了Blake Street Tavern，美國大部份餐廳近月都努力尋找小包裝茄汁的貨源。田納西州查塔努加（Chattanooga）的里莉（Paige Rili）表示，市內早已有限度供應獨立包裝茄汁，是繼廁紙和搓手液後，最新的難入手貨品，「買外賣時只會給兩包，有時甚至一包也不給。」

佔美國茄汁市場七成份額的卡夫亨氏（Kraft Heinz）表示表示，他們計劃在4月內加開兩條生產線，之後會繼續增加，並會取消部份品種，專注於生產獨立包裝茄汁；呼籲餐飲業在工廠逐步增加供應時保持耐性。

芝加哥餐飲行業分析公司Foodservice Results的行政總裁特里斯塔諾（Darren Tristano）表示，獨立包裝茄汁供應短缺不足為奇，「當你考慮到消費者如何轉向非堂食餐飲，包括叫外賣、買外賣和路邊用餐，就會造成這種調味料的消耗會大大提高，結果這些短缺就增加營運成本。部份營運商可能會為茄汁收費，將費用轉嫁予消費者。」

他指出，世界上仍然有足夠蕃茄供應，當然會有不同的加工工廠，營運商可以發掘其他不同茄汁品牌，餐廳也應改變大派茄汁的習慣，先問客人是否需要，再問需要多少包，以避免不必要的浪費。

在明尼阿波利斯有5間餐聽的餐飲集團Jester Concepts，亦選擇以人手將茄汁裝進塑膠容器，代替獨立包裝茄汁，令他們的成本增加，但很多顧客連容器都未打開就整個丟掉。東主德坎普（Mr. DeCamp）表示，他個人不喜歡茄汁，所以希望顧客可以「戒茄汁」，「嘗試一下自然狀態下的高級漢堡飽。」

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