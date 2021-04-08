南韓周三舉行地方議員及市長補選，執政的共同民主黨慘敗，失去包括首爾和釜山市長席位等，在野黨「國民力量」在23個選區中贏得19席。總統文在寅表示將嚴肅接受國民問責，共同民主黨周四更宣佈黨領導層集體辭職。分析指今次地方選舉是明年總統大選的前哨戰，結果令執政黨掌政前景亮紅燈。

首爾和釜山市創補選投票率新高

首爾和釜山市均因執政黨前市長涉性騷擾醜聞而舉行補選。其中首爾市的國民力量代表吳世勳得票率高達57.5%，代表共同民主黨的朴映宣只有39.18%。吳世勳在首爾下轄25個區的得票均佔優。

至於釜山市長補選，國民力量候選人朴亨埈得票率接近63%，力壓共同民主黨候選人金榮春的34.42%。除全羅南道4個選區外，在野黨在其他19個選區也取得壓倒性勝利。

首爾和釜山補選投票率分別達58.2%和52.7%，地方選舉補選投票率超過50%尚屬首次，尤其是政治取態傾向保守的首爾市江南三區（瑞草區、江南區、松坡區），投票率逼近60%。

共同民主黨領導層引咎辭職

吳世勳和朴亨埈今日正式履新，第三度擔任首爾市長的吳世勳首個行程是前往國立首爾顯忠院顯忠塔參拜，並表示將悉心照顧因疫情陷入困境的市民。吳世勳之後的行程是會見首爾市議會議長金仁鎬，到下午訪問位於城東區的武漢肺炎疫苗接種中心。

至於共同民主黨周四召開議員大會，並就領導層引咎辭職達成共識。

執政黨陷貪腐及性騷擾醜聞致大敗

韓聯社分析指，共同民主黨籍的前任市長涉性騷擾案直接導致首爾和釜山市市長要補選，加上執政黨打擊炒樓政策失敗，以及南韓土地住宅公社（LH）職員非法炒地案等一系列事件，均是執政黨大敗因素。

今次是保守派政黨分別時隔10年和4年奪回首爾和釜山市長職位，也是共同民主黨時隔5年在全國性選舉中慘敗。分析認為鑑於此次選舉被視為下屆大選的前哨戰，預料今後政局將有巨變。

執政黨自2016年起取得選舉四連勝，今次敗選反映文在寅政府陷入成立以來最大危機。選舉結果反映青年選民及中間選民對政府的不滿，執政黨內部改革難以避免。相反，國民力量在國會議員選舉慘敗後，時隔1年成功扭轉政治格局，外界對政權交替的期待隨之提升。

韓聯社

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