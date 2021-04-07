美國高爾夫球名將「老虎」活士（Tiger Woods）2月在加州洛杉磯駕車失事撞樹，雙腳重創。當局周三指車禍是超速所致，不會起訴活士。

洛杉磯縣警長維拉努瓦（Alex Villanueva）指活士當時以時速131公里至140公里的危險速度落斜，而現場路段時速限制為72公里。

事發路段是交通黑點，活士出事地點不遠就有避險車道，供失控車輛駛離公路減速。

維拉努瓦指超速失控是車禍唯一原因。警局隊長鮑爾斯（James Powers）指無證據活士當時有煞車，懷疑他意外把油門當成煞車掣。

該宗發生於2月23日的車禍，導致活士右腳小腿骨多處碎裂，送院後接受長時間手術，要植入金屬固定物，最少3個月無法步行。他上月中出院。外界憂慮這位15個高球大滿貫冠軍得主能否再次捱過逆境，重返綠茵場上比賽。

活士在周三警方記者會後在Twitter發文，感者警員、消防員、救護員等善心人救他一命，繼續專心養傷。

美聯社

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