路透社引述白宮官員消息報道，美國總統拜登周四將公佈槍管法案，包括減少「幽靈槍械」。拜登的槍管草案不但遭眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）炮轟「侵犯了守法公民的權利」，美國全國步槍協會（National Rifle Association，NRA）更表明可能訴諸法律挑戰。

多管齊下管制槍械

報道指，拜登將公佈美國司法部在30天內會發佈草案，致力控制及減少無法追蹤、自行組裝的「幽靈槍械」。「幽靈槍械」越來越多，美國酒精、煙草、槍械及爆炸品管理局（Bureau of Alcohol,Tobacco,Firearms and Explosives，ATF）表示，加州某些地區沒收的非法武器，逾30%均屬「幽靈槍械」。

此外，司法部更會在60天內再公佈另一個草案，清楚列明會將可以令手槍變成步槍的裝備「撐臂穩定器」（Stabilizing Brace）列入「國家槍械法案」（National Firearms Act，NFA）管制範圍，換言之擁有這類裝備人士亦要進行登記。

而其他措施包括增加預防社區暴力的預算及要求司法部呈交關於武器販運的報告，並發佈「紅旗法」（red flag law）藍本，讓各州可以根據藍本起草自家的法案版本。「紅旗法」允許法院和地方執法部門沒收認為可能危及社區人士槍械。

共和黨、槍會勢反對

拜登承諾上任100天內，會採取單方面行動，包括禁止入口攻擊性武器，以及就改革ATF及聯邦槍擊安全背景審查制度作出建議，他將於4月30日上任100天。

喬治亞州和科羅拉多州接連發生的大規模槍擊事件，迫使白宮要自行採取行動，因為要迅速通過國會立法似乎不太可能。該名白宮官員表示，拜登政府一直研究如何管制槍械之餘，又不會引發司法訴訟。她說︰「總統在國會行動前，會在政府和第二修正案賦予的權力範圍內，率先自行採取措施保障生命。」

眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在Twitter推文批評拜登，「拜登總統計劃利用行政命令，踐踏憲法第二修正案賦予我們的權利，他喜歡違規，但侵犯了守法公民的權利。」

槍管草案亦可能面臨法律挑戰，美國全國步槍協會（National Rifle Association，NRA）揚言將對抗拜登的行政行動。協會發言人亨特（Amy Hunter）說︰「拜登已經明確表示，他想限制遵守法律的槍械擁有者的權利，而忽視罪犯及上述實質性措施實際上可保障美國人安全的事實。」

路透社

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