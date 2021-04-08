中國上海公安局早前流出密件，揭露當局對維吾爾人以至外國遊客的大規模監控。美國《紐約郵報》周三報道，近700名美國人過去數年在上海入境中國時，被公安另列名單記錄姓名、出生日期及護照號碼，受影響人士包括蘋果公司、微軟、輝瑞等巨企管理層、公務員、歌手，亦有一般遊客的資料被記錄。

涉事資料與早前澳洲黑客披露的監控記錄一樣，來自上海公安局伺服器，涉及697名美國公民，他們由2018年至2020年間，從上海浦東機場入境中國。

被記錄資料的美國公民來自不同背景，包括曾於2003年格林美頒獎禮獲獎的歌手Ashanti Shequoiya Douglas，資料顯示她是在2018年8月入境。部份被記下資料的人來自不同企業，包括蘋果公司、微軟、通用醫療、輝瑞及美林等，也有美國國務院的職員，以及經常需來往南韓的紀錄片攝製人員等，亦有多名學者被記錄資料，包括上海紐約大學一名高層管理人員。

報道提到有些被記下資料的人相信只是普通遊客，有中學生的資料被記下，亦有9歲小童資料被記錄。

「所有入境者都可能被監視」

最早公開相關資料的澳洲網絡安全企業「Internet 2.0」表示，上海公安局的監控記錄讓外界知悉中國運用科技建立監控系統，形容中國正以數據控制國家。「Internet 2.0」形容這次曝光的監控系統顯示中國收集數據的野心，批評中方侵犯私隱。

《紐約郵報》指儘管美國等其他國家也會密切監察懷疑恐怖分子或重犯，但中國收集及儲存的數據只是針對一般遊客，至今未知為何中國記錄該600多名美國公民的資料。報道引述專家指未能肯定中國到底是刻意選擇監控對象，還是屬於更廣泛監控行為的一部份。澳洲戰略政策研究所高級分析員霍夫曼（Samantha Hoffman）形容，所有入境中國的外國人都可能被監視。

早前澳洲及英國傳媒同樣引述「Internet 2.0」提供的資料，指出兩地分別有100多名公民被中國記錄個人資料，疑是列入監控名單，中國亦把8,000名維吾爾人列為懷疑恐怖分子。「Internet 2.0」批評中國把法治、反恐和政治罪行混為一談，制度亦缺乏制衡。

美國《紐約郵報》

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