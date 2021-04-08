匈牙利政府打算向中國建築集團（CSCEC）批出在布達佩斯建造上海復旦大學歐洲分校的合約，CSCEC多次涉及間諜和貪污醜聞，美國及世界銀行也先後制裁CSCEC，多國包括澳洲等亦將CSCEC列入黑名單，禁止公司承接國家基建項目。匈牙利政府部門被揭在項目草案上不提公司過往劣迹，反而大讚公司信譽良好。

CSCEC非盟總部項目 涉機密資料外洩

中國過去20年來一直在非洲拓展影響力，與非洲多個國家建立友好關係，又為他們提供援助及貸款進行重要基建項目。法國《世界報》2018年1月的報道指，非洲聯盟設於埃塞俄比亞首都阿迪斯阿貝巴的總部辦公樓由CSCEC修建，電訊商華為在這個辦公樓內安裝的伺服器，每天都向上海傳數據，而非洲聯盟檢查後也發現辦公樓內隱藏了竊聽器。

非洲聯盟總部落成於2012年，建築涉資2億美元（15.6億港元），是中國送給非盟的禮物，同時由CSCEC負責建設。據指在事件曝光前，機密資料已經外洩達5年之久，中國及CSCEC否認竊聽指控。美國國防部去年指CSCEC與中國解放軍關係緊密，將其列入黑名單，時任總統特朗普也簽署行政命令，禁止美國公民及企業入股成為CSCEC的股東。

過往項目涉貪 劣迹斑斑

2009年世界銀行調查菲律賓一個道路項目後，發現投標過程中出現合謀行為，事發後世銀制裁CSCEC，並將公司列入黑名單達6年。

2017年巴哈馬一間豪華酒店及賭場綜合項目爆出貪污醜聞，CSCEC一間子公司因涉嫌欺詐以及其他問題而被起訴，遭索賠數以百萬計美元。2019年巴基斯坦政府稱，CSCEC在該國進行龐大公路基建項目期間，5億美元（39億港元）最終落入了貪污官員袋中。

CSCEC最近期醜聞是今年1月被澳洲政府禁止收購一間澳洲建築商。澳洲政府憂慮中國情報機構可能透過中國建築企業，獲取澳洲重要基建的資料，因而作出有關決定。

復旦大學被傳媒指有國安背景

匈牙利《Direkt36》指政府打算由CSCEC興建復旦大學歐洲分校，但復旦大學本身已引起國家安全憂慮。該報早前報道大學與中國情報機構合作營運自己的間諜學校，並作為精英大學訓練共產黨新一代，而且至少四分一復旦大學教授及學生為共產黨員。

不過匈國政府創新科技部在提出校園興建草案時，未有回應以上問題，反而力讚CSCEC在「2016至2020年間贏得全球最佳建築商美譽」，又指最大型的評級機構如標準普爾（Standard & Poor’s），穆迪（Moody’s），惠譽（Fitch）等全部給予CSCEC「A」評級，絕口不提CSCEC之前曾捲入的風波，缺乏透明度。

匈牙利Direkt36/《蘋果》資料室

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