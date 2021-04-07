「有政府，唔驚！」不過智利170多名女子「相信政府」後沒那麼幸運，她們服用政府處方的避孕藥後意外懷孕，且由於智利法律嚴格限制墮胎，她們因此需勉強誕下小孩，對貧窮家庭的女性造成沉重負擔。這些女性正聯同女權組織入稟法院，向政府索償合共6,650萬披索（約71.6萬港元），藥廠則反指意外懷孕是女性的責任。

婦女放棄夢想 ：從沒對懷孕感高興

「我每晚都在哭，不想要（這小孩），但我沒有選擇。」岡薩雷斯（Cynthia González）是其中一名受害人，本身已育有4名兒女，她每天一直按時服用Anulette CD避孕藥，不料去年5月發現再次懷孕，兩個月前誕下兒子，家貧的她目前要為兒子的「奶粉錢」擔憂。

羅雅斯（Tabita Daza Rojas）亦是其中一名受害者，她去年3月求醫時被發現有卵巢囊腫問題，疑是由植入式避孕棒造成，醫生於是建議她改服避孕藥。羅雅斯隨後從政府診所購買Anulette CD的避孕藥，不料9月意外懷孕。本來，她趁兩名有學習障礙的兒子已開始長大，打算搬出本來的家庭居住，她亦跟現任男友有共識不生兒育女，但意外懷孕改變一切，她現時只好盡力掙得足夠金錢興建新居。羅雅斯事後從facebook得知，她此前獲處方的避孕藥批次早在8月已被政府證實有問題，需要回收，而這時她已服用約2/3避孕藥。

藥廠去年接26宗避孕藥投訴

出問題的避孕藥生產商Anulette CD屬德國格蘭泰（Grünenthal）藥廠，並由位於智利的子公司Silesia旗下工廠生產。不過Silesia的工廠多次被指產品質素未達標，其口服避孕藥亦非首次出問題，其中2018年的一次出錯導致相關避孕藥需全線下架。智利衞生部門去年8月及9月兩次宣佈，政府提供的合共27.6萬盒Anulette CD避孕藥出現問題，把女性在經期時服用的藍色安慰劑，誤放在黃色正常避孕藥的位置。而出事後只在twitter發佈有關消息，未有直接提醒全國女性，9月更恢復發放Anulette CD避孕藥，被揭發後更推塘卸責，說是醫護人員出錯。

然而，智利法律對墮胎要求十分嚴格，女性只可在3種情況下要求墮胎，包括因姦成孕、宮外孕或孕婦有生命危險，因此服用有問題避孕藥而意外懷孕的女性難以合法墮胎。智利衞生部表示有輔導因避孕藥問題導致意外懷孕的女性，但羅賈斯和岡薩雷斯都表示沒接到政府通知。

藥廠反批服藥女性：吸煙飲酒也削功效

智利社會關注大量女性錯服有問題避孕藥後懷孕一事，當地女權組織「Miles」法律顧問德拉尼奇（Laura Dragnic）表示，組織去年在Instagram發佈避孕藥出問題的消息後，不少人反映已因此意外懷孕，目前受影響人數已達170人，估計鄉郊地區還有更多人受影響，批評政府未有承擔責任，也沒向受影響女性賠償。「Miles」已入稟法院向政府索償6,650萬披索，並要求政府准許受影響女性墮胎。

格蘭泰藥廠發言人承認部分避孕藥「放錯位」，但指避孕藥從來並非百分百有效，又稱未有正確服用避孕藥的人數正增多，認為「更應檢視」這問題。美國婦女團體「Women’s Equality Center」執董吉倫（Paula Avila Guillen）批評，假如市面出問題的是肉類，相關消息早已公諸於世，但當事件涉女性生育問題，公眾卻不在乎。「Miles」亦去信聯合國及美洲人權委員會，促請結束對女性的系統性歧視。美國早年也有婦女入稟法院，要求賠償避孕藥包裝出錯導致懷孕的損失。

美國有線新聞網絡

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !