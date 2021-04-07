歐洲藥物管理局（EMA）周三首次建議將血栓列作牛津／阿斯利康（AstraZeneca）武漢肺炎疫苗的「非常罕有副作用」後，阿斯利康藥廠表示正與歐洲和英國的監管機構研究更改疫苗的產品資訊的副作用警告。

阿斯利康強調，英國和歐盟的研究仍顯示接種阿斯利康疫苗好處遠遠大於風險。牛津大學疫苗研究小組主任波拉德（Andrew Pollard）表示，發現阿斯利康疫苗有導致血栓風險，顯示安全機制有效。

EMA指血栓與接種阿斯利康疫苗有關，但指接種仍然利大於弊，未為年齡和性別作限制接種建議。不過，歐盟一些成員國，例如法國、德國等，日前已宣佈只限55至60歲以上人士接種，比利時周三宣佈暫停為55歲及以下人士接種阿斯利康疫苗。

歐盟衞生事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）周三表示，成員國應在阿斯利康疫苗使用上統一口徑，以加強公眾對接種疫苗的信心。

英國則表示會向30歲以下人士提供其他疫苗。

法新社／路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！