（北美通訊）由加拿大卑詩省省長賀謹（John Horgan）成立的華人社區諮詢委員會，成員之一前華人法官余宏榮（Bill Yee）接受當地電台訪問，他表示，加拿大政客對中國在新疆作種族滅絕的指控是捏造及謊言。當局回覆指，余宏榮只是表達個人意見，強調省政府支持加拿大聯邦政府的對華立場。

《多倫多星報》（Toronto Star）報道，余宏榮日前接受多倫多星島A1中文電台訪問，與嘉賓秦怡敬（Andrea Chun）談到有關新疆維吾爾族人權問題時，余宏榮指，加拿大國會指中共在新疆作種族滅絕沒有法律基礎，只是捏造及謊言，「這些所謂的證據，只是由某些人口中說出來，你怎樣證明這些人所說的是事實？」；他又質疑加拿大政客利用這個謊言，來達到其他不明動機。

今年2月22日，加拿大下議院以266贊成、零票反對，通過認定中國對待維吾爾族的手段是「種族滅絶」，但加拿大總理杜魯多和大多數內閣成員缺席投票。

報道續指，余宏榮早年也發表過爭議言論。在1993年，他聲稱「六四」天安門屠城只是「其中一個看法」，質疑溫哥華支持民主的民運人士悼念六四「別有用心」。

卑詩省貿易省務廳長辦公室回覆《多倫多星報》指，余宏榮只是表達個人意見，「諮詢委員會的職責是為政府在本地事務上提供意見，但不包括外交事務，因此，當局會要求余宏榮在發表個人意見時，不要使用委員會成員的身份」。當局強調，卑詩省政府對華立場與加拿大聯邦政府一致。

資料顯示，為卑詩省退休地區法官的余宏榮在廣州出生，1959年13歲時移民加拿大，先後任律師、市議員和法官，曾促成廣州及溫哥華結為友好城市。目前，他是卑詩省省長華人社區諮詢委員會成員，也是華裔加拿大人博物館董事會成員。

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