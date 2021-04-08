英國哈里王子及妻子梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪，播出後引起連串風波，因為批抨梅根而備受壓力辭職的英國名嘴摩根（Piers Morgan）日前再次指出她在節目中有17個虛假陳述，澳洲新聞網站news.com.au盤點這17個完全不正確、被極度誇大或未被證實的言論。

不正確言論

真正結婚日發生在皇室婚禮前

梅根在節目中聲稱與哈里王子在2018年5月19日進行舉行矚目的皇室婚禮前3天，在坎特伯里大主教見證下秘密結婚。不過這說法事後被證實是虛假，坎特伯里大主教也現身說法，表明如果他這樣做是「犯了嚴重罪行」。

阿奇不被允許成為王子

梅根稱皇室拒絕兒子阿奇（Archie）成為王子，因為當時皇室擔心阿奇的膚色。事實上根據英皇佐治五世（King George V）1917年訂立的皇室法令，只有君主的子女、君主兒子的子女、威爾斯親王的嫡長孫可以獲得王子或公主頭銜，因此除非皇儲查理斯接掌皇位，否則阿奇並不能獲得王子頭銜。

從未在網上搜尋過哈里王子

專訪中梅根表示自己對皇室不太了解，甚至跟哈里王子約會前不知他是王子。然而據哈里和梅根的傳記《尋找自由》（Finding Freedom）的作者指，梅根初次約會前已在Google徹底搜索哈里王子，亦有指梅根已認識尤金妮婭公主（Princess Eugenie），她對皇室及戴安娜王妃十分「著迷」。

近20年沒見過姊姊

梅根指自己已19年沒見過同父異母姐姐薩曼莎（Samantha Markle），後者後來拿出一張兩人在2008年、攝於薩曼莎畢業禮的合照，證實梅根說謊。

上電視從來不是計劃內

哈里王子跟網上串流影片平台Netflix等企業達成合作協議，梅根指這些合作並不是當初移居美國後的計劃，但二人被爆早於2019年、即淡出皇室前已跟美國短片串流平台Quibi接觸。

被誇大說法

護照被拿走

梅根宣稱在皇室期間其護照被收走，令她無法自由離開英國。不過她跟哈里結婚後仍一起去了多地度假，例如西班牙伊比薩島、法國尼斯及荷蘭阿姆斯特丹，她甚至在沒有哈里陪同下到過美國紐約和加拿大多倫多。

被噤聲

梅根指自己在皇室時被禁聲，但事實是她曾以皇室成員身份公開露面73次，她也曾經在訂婚後跟哈里接受英國廣播公司（BBC）訪問，亦曾在南非接受英國獨立台（ITV）訪問。

報章串通梅根父親影假相

梅根父親馬克爾（Thomas Markle）在2018年被揭跟英國《星期日郵報》串謀，讓記者拍下他在網吧內觀看女兒與未來女婿結婚新聞的相片，梅根指此事造成「巨大傷害」，並指雙方已合謀一個月，待接近婚禮時才發佈。事實是該報館一直為該報道工作數周，只是在待取得閉路電視片段才發佈。

傳媒炒作馬克爾新聞

梅根指控傳媒炒作父親的新聞，但馬克爾指他會跟傳媒聯絡，是因為梅根在婚禮前表示不允許他出席，現在馬克爾希望奧花雲費能專訪他讓他說出他的故事版本。

保安措施被撤走

梅根表示即使當時正擔心一家三口的安危，保安仍被皇室撤去，但他們脫離皇室不再執行公務時，按規定本就不能再獲得國際性保護。再者根據規定，如果成年的皇室成員不再執行公務，是不能獲得全天候保護。

通訊團隊不保護她

梅根控訴其通訊團隊沒有在她的負面新聞被刊登後進行辯護，但有記者現身指當她的團隊向報章作出解釋時，沒有被對方採納及刊登，因此形成沒有為她辯護的現象。通訊團隊亦曾向當局作出兩宗投訴，其中之一獲判勝訴。

被禁和朋友吃午餐

梅根說她被禁止外出和朋友吃午餐，事實是有很多報章不能刊登有關相片，因為梅根大多是在皇宮範圍內用餐。皇室作家莫頓（Andrew Morton）亦透露他不時在肯辛頓大街的超市看到梅根。

沒有獲得皇室相關的訓練

梅根宣稱加入皇室後得不到相關訓練而令她感到不適應，不過她跟所有皇室成員一樣，要接受特別訓練去應對潛在被綁架的風險，《尋找自由》亦披露她接受過有關皇室生活的非正式培訓，例如如何在穿短裙時下車及行屈膝禮。

跟傳媒開假日派對

梅根形容有過舒適的「小報假日派對」，她聲稱這些聚會是皇室成員和傳媒在皇宮進行，但這些派對並不存在，只是在特定情況邀請他們出席一些聚會。

未經證實

對阿奇膚色的擔憂

最受爭議的指控是梅根仍懷著阿奇時，皇室對他的膚色存在「擔憂」和「談論」，不過她拒絕透露是哪位皇室成員的說話，而她的說法亦跟哈里有分別。後者指這些言論是出現在他跟梅根剛開始拍拖之時。

尋求援助時被無視

梅根指當她出現自殺念頭時，曾經尋求幫助卻被無視，她向奧花雲費透露她是向人力資源部反映，而不是向皇室家庭成員。不過消息指她曾從戴安娜王妃生前好友薩繆爾森（Julia Samuelson）身上取得幫助。

凱蒂令梅根哭

曾有報道指梅根弄哭大嫂凱蒂，但前者在專訪中反指實情是凱蒂弄哭了她，亦有說法流傳凱蒂向梅根道歉，卻被梅根將鮮花扔到垃圾桶。

澳洲新聞網站news.com.au

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !