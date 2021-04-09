職場人士常用的社交平台LinkedIn周四證實，該網站約5億個用戶的姓名、電郵地址、電話號碼等個人資料被披露，並於黑客討論區有售，受影響用戶數量相當於用戶總數的74%。LinkedIn強調今次並非用戶資料外洩事件，受影響資料只涉及用戶主動在個人檔案公開的資料，沒有私人資料被盜取。

索價四位數美元 比特幣付款

科技新聞網站CyberNews指，出售資料的人在黑客討論區是今年1月才註冊的新賬戶，近日發表標題為「『獨家』200萬個LinkedIn用戶電郵、電話和其他資料樣本」的文章，用戶只需付出約2美元（約15.6港元）便可試閱200萬名用戶的個人資料，文末再有字句寫上「同時發售5億個用戶資料，以四位數美元出售，有意請私訊」，估計是以比特幣付款。CyberNews截圖顯示，該黑客討論區很可能與日前有人兜售facebook用戶資料的討論區屬同一個。

受影響資料包括LinkedIn用戶的用戶編號、姓名、電郵、電話、性別、職位等基本資料，以至其他社交網站賬戶。儘管資料並非最機密，但仍可能被騙徒作網絡釣魚等用途。現階段未知黑客討論區出售的資料是否最新，亦未知受影響用戶來自哪些國家或地區。

LinkedIn：「資料整合」非黑客入侵

LinkedIn形容這次用戶資料被出售事件只是「資料整合」，而不是黑客入侵，一切資料本身也是公開，類似事件2019年亦曾發生，當時有人從facebook整合逾5億用戶公開的生日、電話號碼等資料，相關資料近日更被放到黑客討論區上發售。

但LinkedIn強調，搜刮用戶資料的行徑已觸犯網站使用條款，若有人以用戶資料作他們同意以外的用途，亦需承擔後果。

美國有線新聞網絡／CyberNews網站

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !